Украина предлагает странам-соседям компромиссный сценарий агроэкспорта

Украина будет судиться с Всемирной торговой организацией из-за действий стран-соседей в отношении украинского импорта.

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Украина собирается подать иск против Польши, Венгрии и Словакии и предпринять ответные меры в отношении этих государств после одностороннего запрета с их стороны на импорт украинской агропродуктии. Одновременно с этим украинское правительство предлагает Евросоюзу компромиссный сценарий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС", – сообщил Шмыгаль.

Правительство планирует согласовывать экспорт товаров в пять соседних государств с Минэкономики Украины. Согласно постановлению, которое планирует принять Кабмин, экспортеры должны будут получать верификацию на поставки за границу.

Премьер-министр также сообщил, что Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации и начала антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере.

"Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран", – предупредил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что дальнейшая блокировка украинского аграрного экспорта соседними странами негативно скажется на украинской экономике, финансах, налоговых поступлениях и рабочих местах.

"Такая блокировка также сыграет на руку российскому плану устроить очередной мировой продовольственный кризис. Мы еще раз призываем наших соседей отказаться от вредных и неправомерных ограничений, от политического популизма и стать на путь конструктивного диалога, от которого действительно выиграют все", – добавил Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша собирается продлить запрет на ввоз украинского зерна. По словам главы польского правительства, ограничительные меры призваны защитить польских фермеров.

Также Фокус писал о том, что в Польше придумали, как Украине решить зерновой кризис и предложили разработать механизм, который позволит поскорее отправлять продовольствие за пределы ЕС.