Експерт розповів, як вплине війна в Ізраїлі на допомогу Україні (відео)

За словами Валентина Гладких, в Україні зараз вирішується доля світу та його майбутнього розвитку.

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Події на Близькому Сході не вплинуть на військову та економічну допомогу Україні від її партнерів. Навпаки, вони можуть тільки посилити її, вважає Валентин Гладких, кандидат філософських наук та експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна". Про це він розповів у бесіді з "Фокусом".

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"Те, що відбувається на Близькому Сході, — це ще один елемент у загальному патерні. А патерн наступний: є світовий порядок, є країни, зацікавлені в збереженні цього світового порядку і принципів, які лежать в його основі, і є держави, які зазіхають на цей світовий порядок. Ба більше, роблять це, не ховаючись, використовуючи відверто терористичні методи... Вони прямо декларують своє бажання зруйнувати нинішній світовий порядок і не гребують використовувати для цього відверто злочинні інструменти, такі як тероризм", — зауважив експерт.

За його словами, події, які відбуваються в Україні та Ізраїлі, — одного порядку, просто різні за своїми масштабами: "В основі лежить той самий принцип, тобто спроба зруйнувати певний цивілізований спосіб співіснування на міжнародній арені в XXI столітті".

Гість студії зазначає, що зараз, можливо, ЗМІ більше уваги приділяють тому, що відбувається на Близькому Сході, однак це — не привід для побоювань про те, що про Україну забудуть.

"Політичний клас і уряди, безумовно, ранжуватимуть проблеми залежно від їхньої значущості. Тому всі спроби росіян сподіватися, що інтерес згасне, помилкові. Навпаки, у світі буде все більше країн і людей, які відчуватимуть на собі далекосяжні наслідки війни в Україні. Те, що сьогодні до когось ще не докотилося, воно докотиться опосередковано, через кілька етапів, і в міру цього всі схилятимуться до думки, що Росія реально становить загрозу.... Нинішня РФ вона нічим не відрізняється від ХАМАСу", — наголосив Гладких, акцентувавши увагу на тому, що, на відміну від Хезболли та ХАМАСу, Росія має статус постійного члена Радбезу ООН із правом вето та зброю масового знищення.

Виходячи з цього, ставлення до російського політичного режиму буде не кращим, ніж до вище перерахованих організацій.

"Тому не варто їм плекати ілюзій з приводу того, що щось може докорінно змінитися у ставленні світу до тієї війни, яку Росія розв'язала в Україні", — пояснює Гладких.

Експерт підкреслює, що в Україні зараз, без перебільшення, вирішується доля світу та його майбутнього розвитку: "Абсолютно справедливо говорять наші політики, що фундаментом має бути Формула миру Володимира Зеленського як наріжний камінь для подальшого врегулювання. Вона має глобальне значення... Це те, на чому в принципі має ґрунтуватися нинішній світовий порядок. Що, власне, і дозволяє нам згуртувати навколо себе всі ці країни".

Раніше Фокус писав, які ще війни може розв'язати нова "вісь зла", а також скільки грошей потрібно Україні для перемоги у війні.