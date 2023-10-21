Эксперт рассказал, как повлияет война в Израиле на помощь Украине (видео)

По словам Валентина Гладких, в Украине сейчас решается судьба мира и его будущего развития.

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События на Ближнем Востоке не повлияют на военную и экономическую помощь Украине от ее партнеров. Напротив, они могут только усилить ее, считает Валентин Гладких, кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина". Об этом он рассказал в беседе с "Фокусом".

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"То, что происходит на Ближнем Востоке, – это еще один элемент в общем паттерне. А паттерн следующий: есть мировой порядок, есть страны, заинтересованные в сохранении этого мирового порядка и принципов, которые лежат в его основе, и есть государства, которые посягают на этот мировой порядок. Более того, делают это, не скрываясь, используя откровенно террористические методы… Они прямо декларируют свое желание разрушить нынешний мировой порядок и не брезгуют использовать для этого откровенно преступные инструменты, как терроризм", – отметил эксперт.

По его словам, события, которые происходят в Украине и Израиле, – одного порядка, просто разные по своим масштабам: "В основе лежит тот же принцип, то есть попытка разрушить определенный цивилизованный способ сосуществования на международной арене в XXI веке".

Гость студии отмечает, что сейчас, возможно, СМИ больше внимания уделяют происходящему на Ближнем Востоке, однако это – не повод для опасений о том, что об Украине забудут.

"Политический клас и правительства, безусловно, будут ранжировать проблемы в зависимости от их значимости. Поэтому все попытки россиян надеяться, что интерес угаснет, ошибочны. Наоборот, в мире будет все больше стран и людей, которые будут чувствовать на себе далекоидущие последствия войны в Украине. То, что сегодня до кого-то еще не докатилось, оно докатится опосредственно, через несколько этапов, и по мере этого все будут склоняться к мысли, что Россия реально представляет угрозу…. Нынешняя РФ она ничем не отличается от ХАМАСа", – подчеркнул Гладких, акцентировав внимание на том, что в отличие от Хезболлы и ХАМАС, Россия имеет статус постоянного члена Совбеза ООН с правом вето и оружие массового уничтожения.

Исходя из этого, отношение к российскому политическому режиму будет не лучше, чем к выше перечисленным организациям.

"Поэтому не стоит им питать иллюзий по поводу того, что что-то может коренным образом измениться в отношении мира к той войне, которую Россия развязала в Украине", – объясняет Гладких.

Эксперт подчеркивает, что в Украине сейчас, без преувеличения, решается судьба мира и его будущего развития: "Абсолютно справедливо говорят наши политики, что фундаментом должна быть Формула мира Владимира Зеленского как краеугольный камень для дальнейшего урегулирования. Она имеет глобальное значение… Это то, на чем в принципе должен основываться нынешний мировой порядок. Что, собственно, и разрешает нам сплотить вокруг себя все эти страны".

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