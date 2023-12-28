Начали охоту: ВСУ за год уничтожили 45 самолетов ВС РФ, — аналитики (инфографика)

По данным проект UA War Infographics, самым удачным месяцем для украинских военных оказался не декабрь, когда было сбито 6 самолетов, а начало года — в январе их было уничтожено 10.

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За 2023 год Вооруженные силы Украины уничтожили 45 боевых самолетов России. Об этом 28 декабря сообщают аналитики проекта UA War Infographics и публикуют соответсвующую инфографику.

Согласно данным аналитиков, самым удачным месяцем для охотников на вражеские самолеты оказался январь.

"ВСУ сбили 45 российских самолетов в 2023 году, больше всего в январе — 10 бортов. А в последние месяцы ВСУ, кажется, начали охотиться за ними", — отмечают аналитики.

Примечательно, что с января по июнь включительно был уничтожен в общей сложности 31 самолет, а с июля по сентябрь произошло некоторое затишье, когда не было уничтожено ни одного вражеского борта.

Фото: UA War Infographics

Однако уже в октябре ВСУ уничтожили шесть самолетов, в ноябре — еще два, и в декабре — еще шесть российских "птичек".

Минус шесть российских самолетов в декабре

5 декабря Силы обороны уничтожили российский самолет Су-24М над Черным морем в районе острова Змеиный. Западные эксперты в публикации The War Zone высказали мнение, что по самолету отработали с помощью ракеты класса "земля-воздух" американского комплекса Patriot.

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Снижают число штурмов: ВС РФ применяют новую тактику на юге после потери Су-34, — Гуменюк

22 декабря 2023 года сообщалось об уничтожении трех российских истребителей Су-34 — они потерпели крушение на временной оккупированной части левобережной Херсонщины. После этого ВС РФ потеряли еще один Су-34 в районе Мариуполя и Су-30М над Черным морем.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока не может сказать, каким именно вооружением работали по авиации, но отметил, что оно может действовать на разных участках фронта — не только на юге.