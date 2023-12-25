Худшая статистика ВКС РФ: эксперты об уничтожении российского Су-34 под Мариуполем

За три дня Россия потеряла четыре боевых самолета, однако ситуация для российской авиации может стать еще хуже после того, как Украина получит истребители F-16.

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Воздушные силы ВСУ 24 декабря сообщили о том, что в районе временно оккупированного Мариуполя был сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34. С учетом того, что двумя днями раньше российские воздушные силы потеряли сразу три таких же самолета на Херсонском направлении, такой показатель стал одним из наихудших в плане потерь ВКС РФ. Об этом говорится в материале Forbes.

"Это четыре Су-34 за три дня — еженедельный показатель потерь, который является одним из худших для российских ВВС на сегодняшний день, за 22 месяца широкомасштабной войны России против Украины", — пишут обозреватели.

По мнению авторов публикации, ситуация для Воздушно-космических сил РФ в ближайшее время может стать еще хуже, поскольку Украина ожидает поставки от западных союзников многоцелевых истребителей F-16 Fighting Falcon.

И это при всем том, что Су-34, отмечается в публикации, является чуть ли не лучшим российским истребителем-бомбардировщиком и единственным самолетом в арсенале, который обладает комбинацией сенсоров, авионики и передового вооружения, позволяющим ему обнаруживать и атаковать всплывающие цели по первому требованию.

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Что касается систем ПВО, с помощью которых украинские силы могли уничтожить самолет, то в материале упоминается зенитно-ракетный комплекс Patriot. Данный ЗРК вооружен ракетами PAC-2 GEM с дальностью поражения до 160 км.

"Батарея Patriot, расположенная далеко за линией фронта в Херсоне, легко может сбить российский бомбардировщик в самой дальней точке его запуска, в 25 милях или около того от цели вдоль Днепра", — предположили обозреватели.

Всего за время войны Россия могла потерять до 26 единиц Су-34, пишут обозреватели, однако с появлением западных самолетов у ВСУ количество общих потерь боевой авиации РФ, может в ближайшее время увеличиться.

"Российские ВВС почти наверняка стремятся свести к минимуму дальнейшие потери этих дорогих и сложных самолетов", — отмечают Джастин Бронк, Ник Рейнольдс и Джек Уотлинг в исследовании Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Такие выводы могут быть подтверждены тем, что российские самолеты заметно снизили интенсивность авиаударов в последнее время. Напомним, как 23 декабря сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг", за сутки противник сбросил четыре управляемые авиабомбы по населенному пункту Крынки, тогда как днем ранее их было 15.