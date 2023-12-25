Найгірша статистика ПКС РФ: експерти про знищення російського Су-34 під Маріуполем

За три дні Росія втратила чотири бойові літаки, однак ситуація для російської авіації може стати ще гіршою після того, як Україна отримає винищувачі F-16.

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Повітряні сили ЗСУ 24 грудня повідомили про те, що в районі тимчасово окупованого Маріуполя було збито російський винищувач-бомбардувальник Су-34. З урахуванням того, що двома днями раніше російські повітряні сили втратили одразу три такі самі літаки на Херсонському напрямку, такий показник став одним із найгірших у плані втрат ПКС РФ. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

"Це чотири Су-34 за три дні — щотижневий показник втрат, який є одним із найгірших для російських ВПС на сьогодні за 22 місяці широкомасштабної війни Росії проти України", — пишуть оглядачі.

На думку авторів публікації, ситуація для Повітряно-космічних сил РФ найближчим часом може стати ще гіршою, оскільки Україна очікує на постачання від західних союзників багатоцільових винищувачів F-16 Fighting Falcon.

І це при всьому тому, що Су-34, наголошується в публікації, є чи не найкращим російським винищувачем-бомбардувальником і єдиним літаком в арсеналі, що володіє комбінацією сенсорів, авіоніки і передового озброєння, які дають йому змогу виявляти й атакувати цілі, які спливають, на першу вимогу.

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Що стосується систем ППО, за допомогою яких українські сили могли знищити літак, то в матеріалі згадується зенітно-ракетний комплекс Patriot. Цей ЗРК озброєний ракетами PAC-2 GEM з дальністю ураження до 160 км.

"Батарея Patriot, розташована далеко за лінією фронту в Херсоні, легко може збити російський бомбардувальник у найдальшій точці його запуску, за 25 миль або близько того від цілі вздовж Дніпра", — припустили оглядачі.

Загалом за час війни Росія могла втратити до 26 одиниць Су-34, пишуть оглядачі, проте з появою західних літаків у ЗСУ кількість загальних втрат бойової авіації РФ може найближчим часом збільшитися.

"Російські ВПС майже напевно прагнуть звести до мінімуму подальші втрати цих дорогих і складних літаків", — зазначають Джастін Бронк, Нік Рейнольдс і Джек Уотлінг у дослідженні Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні.

Такі висновки можуть бути підтверджені тим, що російські літаки помітно знизили інтенсивність авіаударів останнім часом. Нагадаємо, як 23 грудня повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь", за добу противник скинув чотири керовані авіабомби по населеному пункту Кринки, тоді як днем раніше їх було 15.