1 авиаудар вместо 3: ВС РФ после потери Су-34 реже атакуют Херсонскую область, — ОК "Юг"

По данным командования, за последние сутки на село Крынки противник сбросил 4 снаряда, тогда как днем ранее их было 15. В Воздушных силах подтвердили, что активность оккупантов может снизиться после новых потерь.

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Российские оккупанты стали сбрасывать значительно меньше управляемых авиабомб на южные регионы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

За прошедшие сутки противник нанес всего один авиаудар и сбросил четыре управляемые авиабомбы по населенному пункту Крынки, что на левом берегу Херсонской области.

Если брать предыдущие сводки, то российские оккупанты значительно чаще атаковали мирные города и села. К примеру, 22 декабря сообщалось, что за сутки ВС РФ нанесли 3 авиационных удара с применением 15 управляемых авиабомб по населенным пунктам левого и правого берегов Днепра Херсонской области.

Есть вероятность, что снижение активности может быть связано с действиями ВСУ на этом направлении, ведь в пятницу удалось уничтожить 3 истребителя-бомбардировщика Су-34, которые мешали защитникам выполнять многие задачи.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии изданию "Бабель" рассказал, что потери противника определенно повлияют на активность ВС РФ на южном направлении и фиксироваться такая ситуация будет еще некоторое время. Оккупанты хотят уменьшить риски для себя, ведь для пилотов это стало неким психологическим ударом.

Соответственно, авиабомбы, колоссальное количество которых сбрасывалось ранее, могут недолетать или лететь не так далеко, как хотелось бы противнику.

"Однако атаки будут возобновлять. Самолетов у них достаточно. Сбрасывать авиабомбы могут и самолеты Су-35, и Су-34, и, скорее всего, это могут делать Су-24", — добавил Юрий Игнат.

Напомним, 22 декабря в Воздушных силах сообщили, что были сбиты сразу три российских истребителя Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Российские блогеры подтвердили множественные боевые потери.

Авиационный эксперт Валерий Романенко также подтвердил, что на южном направлении после успешной спецоперации Силы обороны станет безопаснее, однако если самолеты действительно удалось ликвидировать при помощи систем Patriot, то противник начнет за ними охоту.