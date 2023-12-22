ВСУ сбили три Су-34: на юге станет безопаснее, но за Patriot начнут охоту, — эксперт (видео)
По словам авиаэксперта Валерия Романенко, опасность, связанная с КАБ, снизится по всей линии фронта. Но теперь россияне будут целенаправленно искать Patriot, у которого характерная сигнатура радиоэлектронных сигналов.
22 декабря примерно в полдень ВСУ на южном направлении сбили три истребителя Су-34. Официальной информации о том, как именно это удалось, нет, но украинский авиационный эксперт Валерий Романенко допускает, что использовалась система ПВО Patriot. Об этом он рассказал в интервью Radio NV.
По его словам, российские самолеты на южном направлении иногда сбрасывали до сотни управляемых авиационных бомб КАБ.
"Потому что они немного не учли, что Patriot по аэродинамическим целям [работает на] дальности 160 километров", — объяснил он.
Теперь на южном направлении будет безопаснее, потому что ВС РФ будут принимать в расчет возможное присутствие американской системы ПВО.
Прежде российские войска в "режиме конвейера" сбрасывали по 100 бомб за сутки. Теперь же каждая вылазка с КАБ будет тщательно планироваться.
"Будут проверять, нет ли поблизости Patriot, потому что у него характерная сигнатура радиоэлектронных сигналов", — уточнил эксперт, добавив, что опасность, сопряженная с КАБ, снизится по всей линии фронта.
Напомним, что 22 декабря в Воздушных силах сообщили, что были сбиты сразу три российских истребителя Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Российские блогеры подтвердили множественные боевые потери.
Также сообщалось, что 6 декабря россияне пожаловались на уничтоженный Су-24 в Черном море. Представители РФ допустили, что бомбардировщик, работавший под прикрытием истребителя, был сбит ЗРК MIM-104 Patriot из Одесской области.