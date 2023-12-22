ЗСУ збили три Су-34: на Півдні стане безпечніше, але за Patriot почнуть полювання, — експерт (відео)

За словами авіаексперта Валерія Романенка, небезпека, пов'язана з КАБ, знизиться за всією лінією фронту. Але тепер росіяни цілеспрямовано шукатимуть Patriot, у якого характерна сигнатура радіоелектронних сигналів.

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22 грудня приблизно опівдні ЗСУ на Південному напрямку збили три винищувачі Су-34. Офіційної інформації про те, як саме це вдалося, немає, але український авіаційний експерт Валерій Романенко припускає, що використовувалася система ППО Patriot. Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, російські літаки на Південному напрямку іноді скидали до сотні керованих авіаційних бомб КАБ.

"Вони трохи не врахували, що Patriot по аеродинамічних цілях [працює на] дальності 160 кілометрів", — пояснив він.

Тепер на Південному напрямку буде безпечніше, тому що ЗС РФ братимуть до уваги можливу присутність американської системи ППО.

Раніше російські війська в "режимі конвеєра" скидали по 100 бомб за добу. Тепер же кожна вилазка з КАБ ретельно плануватиметься.

ЗС РФ цілеспрямовано шукатимуть Patriot, у якого характерна сигнатура сигналів

"Перевірятимуть, чи немає поблизу Patriot, тому що в нього характерна сигнатура радіоелектронних сигналів", — уточнив експерт, додавши, що небезпека, пов'язана з КАБ, знизиться по всій лінії фронту.

Нагадаємо, що 22 грудня в Повітряних силах повідомили, що було збито одразу три російські винищувачі Су-34. Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Російські блогери підтвердили численні бойові втрати.

Також повідомлялося, що 6 грудня росіяни поскаржилися на знищений Су-24 в Чорному морі. Представники РФ припустили, що бомбардувальник, який працював під прикриттям винищувача, був збитий ЗРК MIM-104 Patriot із Одеської області.