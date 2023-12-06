"Збили із незрозумілої зброї": росіяни скаржаться на знищений Су-24 в Чорному морі, — соцмережі

Росіяни налякані, що їхній бомбардувальник, який працював під прикриттям винищувача, міг збити ЗРК MIM-104 "Patriot", розташований в Одесі.

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Над Чорним морем 5 грудня Сили оборони збили російський літак Су-24М. Окупанти заявляють, що це було зроблено із "незрозумілої, але далекобійної" системи ППО. Про це пише телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

За даними джерел, обидва пілоти бомбардувальника Су-24М загинули, а літак, ймовірно, було збито із системи Patriot, яка нібито з'явилася в районі Одеси.

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"У ворога з'явилася якась незрозуміла, але дуже схоже, далекобійна система ППО. Можливо, це і Patriot, але я не певен. Ми поки що навіть не знаємо, з чого стріляли українці", — пише паблік з повідомленням на слова джерела.

Російський "Военный осведомитель" повідомляв, що літак було збито під час виконання бойового завдання над Чорним морем. Він діяв під прикриттям винищувача Су-30СМ.

"До місця загибелі борту було негайно направлено Мі-8 пошуково-рятувального загону, проте, за кілька годин, результати досі невтішні. Противник стверджує, що Су-24М був збитий з американського ЗРК MIM-104 "Patriot", розташований під Одесою".

Нагадаємо, що ПКС РФ отримали нову партію модернізованих МіГ-31. Модернізація містить конструктивні поліпшення кабіни пілота для підвищення стійкості матеріалів козирка перехоплювача під час польотів на високих швидкостях.

Раніше повідомлялося, що унаслідок останніх поліпшень ракета "Кинджал" може коригувати своє наведення на ціль у польоті.