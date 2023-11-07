Окупанти показали уламки втраченого бомбардувальника Су-24М в Соледарі (фото)

Наразі невідомо, за яких обставин окупанти втратили Су-24М, але бортовий номер RF-92025 свідчить, що він належав до авіабази в тимчасово окупованому Криму.

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Російські окупанти в одному з репортажів з тимчасово окупованого Соледару засвітили знищений бомбардувальник Су-24М. Про це повідомляє OSINT-аналітик Necro Mancer в Х (раніше Твіттер).

В тимчасово окупованому Соледару російські воєнні кореспонденти показали уламки літака з бортовим номером RF-92025. Він впав на багатоповерхівку. Проте обставини втрати фронтового бомбардувальника окупанти не назвали. Відтак складно сказати, чи належав Су-24М ПВК "Вагнер", чи був у Повітряно-космічних силах РФ.

Залишки російського літака Су-24М

В "Мілітарному" припускають, що російський бомбардувальник могли збити українські сили ППО чи розрахунок ПЗРК під час оборони Соледара. Також не виключено, що Су-24М впав сам через технічну несправність. Бомбардувальник з номером RF-92025 належав 37-му змішаному авіаційному полку в тимчасово окупованому Криму на аеродромі "Гвардійське". Полк був створений у 2014 році та має дві ескадрильї Су-24М та штурмовиків Су-25СМ.

За даними проєкту Oryx, російські війська з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втратили 12 літаків Су-24 різних модифікацій. Серед них майже всі знищені.

Нагадаємо, 12 вересня у РФ розбився бомбардувальник Су-24. Льотчики не вижили.

3 листопада ЗМІ писали, що на інтеграцію крилатих ракет Taurus на українські Су-24 знадобиться до 6 місяців.