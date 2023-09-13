Авіакатастрофа Су-24 під Волгоградом: росЗМІ підтверджують загибель пілотів

За даними журналістів, за штурвалом перебував командир ескадрильї — 46-річний підполковник Сергій А. Штурманом же був 34-річний капітан Руслан А. Наразі пошуки членів екіпажу тривають.

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У вівторок, 12 вересня, у Волгоградській області впав російський літак Су-24М. Унаслідок авіакатастрофи обидва пілоти загинули. Про це повідомляєросійський Telegram-канал Mash.

Командир і штурман не встигли скористатися системою катапультування і загинули.

Крім того, за даними джерела, стали відомі особи пілотів бомбардувальника СУ-24М, який розбився у Волгоградській області.

За даними "Бази", за штурвалом перебував командир ескадрильї, 46-річний підполковник Сергій А. Штурманом же був 34-річний капітан Руслан А.

Наразі пошуки членів екіпажу тривають.

За попередніми даними, військовий літак упав у Калачівському районі за п'ять кілометрів від хутора Лошки. Винищувач здійснював навчальний виліт і літак був без боєприпасів.

Падіння російського Су-24М: що відомо

У Росії розбився військовий літак Су-24 під час виконання планового навчально-тренувального польоту у Волгоградській області.

"Політ відбувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдній місцевості. До місця події направлено вертольоти Мі-8 пошуково-рятувальної служби. Су-24 здійснював політ без боєкомплекту, літак упав у безлюдній місцевості у Волгоградській області", — повідомляють росЗМІ.

НП сталася в Калачевському районі Волгоградської області.

Відомо, що літак зник із радарів невдовзі після зльоту. Пізніше на землі виявили три осередки займання. Зараз туди добирається наземна пошукова група.