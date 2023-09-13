Авиакатастрофа Су-24 под Волгоградом: росСМИ подтверждают гибель пилотов

По данным журналистов, за штурвалом находился командир эскадрильи — 46-летний подполковник Сергей А. Штурманом же был 34-летний капитан Руслан А. В настоящий момент поиски членов экипажа продолжаются.

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Во вторник, 12 сентября, в Волгоградской области упал российский самолет Су-24М. В результате авиакатастрофы оба пилота погибли. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Командир и штурман не успели воспользоваться системой катапультирования и погибли.

Кроме того, по данным источника, стали известны личности пилотов разбившегося в Волгоградской области бомбардировщика СУ-24М.

По данным "Базы" за штурвалом находился командир эскадрильи, 46-летний подполковник Сергей А. Штурманом же был 34-летний капитан Руслан А.

В настоящий момент поиски членов экипажа продолжаются.

По предварительным данным, военный самолет упал в Калачевском районе в пяти километрах от хутора Лошки. Истребитель совершал учебный вылет и самолет был без боеприпасов.

Падение российского Су-24М: что известно

В России разбился военный самолет Су-24 во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области.

"Полет происходил без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Су-24 совершал полет без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности в Волгоградской области", — сообщают росСМИ.

ЧП произошло в Калачевском районе Волгоградской области.

Известно, что самолет исчез с радаров вскоре после взлета. Позже на земле обнаружили три очага возгорания. Сейчас туда добирается наземная поисковая группа.