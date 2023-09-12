В Росії розбився військовий літак Су-24: всі подробиці (карта)

НП сталася у Калачівському районі Волгоградської області. Відомо, що літак зник із радарів невдовзі після зльоту.

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В Росії розбився військовий літак Су-24 під час виконання планового навчально-тренувального польоту у Волгоградській області. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

"Політ відбувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдній місцевості. До місця події направлені гелікоптери Мі-8 пошуково-рятувальної служби.Су-24 здійснював політ без боєкомплекту, літак упав у безлюдній місцевості у Волгоградській області", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання v1.ru, до місця аварії Су-24 направлено гелікоптери Мі-8 пошуково-рятувальної служби. Доля пілотів невідома.

НП сталася у Калачівському районі Волгоградської області.

"Це був навчальний виліт. З пілотами, швидше за все, погано. Зараз триває пошукова операція, людей шукають", — розповіло виданню джерело в оаперативних службах.

Відомо, що літак зник із радарів невдовзі після зльоту. Пізніше на землі виявили три осередки спалаху. Зараз туди дістається наземна пошукова група.

Нагадаємо, що в РФ розбився навчальний літак, загинув командир авіаційної бази. Інцидент стався під час навчальних польотів, ще один член екіпажу був госпіталізований. Л-39 "Альбатрос" не потрапив у смугу для посадки та зіткнувся з вежею радіозв’язку.

Раніше повідомлялося, що 2 серпня повідомлялося про аварію літака Су-30 в Калінінградській області Росії. Причиною стала технічна несправність борту. Екіпаж не встиг катапультуватися та загинув внаслідок інциденту.