"Зачепив ґрунт": в РФ розбився навчальний літак, загинув командир авіаційної бази, — росЗМІ

Інцидент стався під час навчальних польотів, ще один член екіпажу був госпіталізований. За інформацією медіа, Л-39 "Альбатрос" не потрапив у смугу для посадки та зіткнувся з вежею радіозв’язку.

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14 серпня у Краснодарському краї під час заходу на посадку розбився навчальний літак Л-39 "Альбатрос". Внаслідок події загинув один з членів екіпажу. Про це з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомили у "РИА Новости".

"Літак впав у межах аеродрому. Руйнувань та постраждалих на землі немає. Причина аварії встановлюється", — зазначили журналісти.

15 серпня стало відомо ім’я загиблого внаслідок падіння Л-39. За даними телеграм-каналу Baza, йдеться про командира навчальної авіаційної бази міста Майкоп Вадима Гурова.

У медіа проінформували, що інцидент стався в Республіці Адигея, столицею якої є Майкоп. Повідомляється, що літак розбився ввечері 14 серпня під час проведення навчальних польотів.

"Зі слів джерел, при посадці літак не потрапив на смугу і зачепив ґрунт, після чого зіткнувся з вежею радіозв'язку ближньої навігації. Полковник Гуров, який знаходився в літаку, загинув на місці", — передали автори контенту.

Фото Вадима Гурова, оприлюднене в Baza Фото: Baza

У пості зазначено, що окрім Гурова в літаку перебував старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру міста Ахтубінськ Михайло Ліпаткін. Він отримав поранення внаслідок аварії та був госпіталізований.

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялося про аварію літака Су-30 в Калінінградській області Росії. У ЗМІ зазначали, що причиною стала технічна несправність борту. Екіпаж не встигнув катапультуватися та загинув внаслідок інциденту.

Раніше, 2 серпня, у Краснодарському краї розбився приватний гідролітак. У Західно-Сибірській транспортній прокуратурі інформували, що на борту знаходились двоє людей, обох пізніше оголосили загиблими.