Оккупанты показали обломки уничтоженного бомбардировщика Су-24М в Соледаре (фото)

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах оккупанты потеряли Су-24М, но бортовой номер RF-92025 свидетельствует, что он принадлежал к авиабазе во временно оккупированном Крыму.

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Российские оккупанты в одном из репортажей из временно оккупированного Соледара засветили уничтоженный бомбардировщик Су-24М. Об этом сообщает OSINT-аналитик Necro Mancer в Х (ранее Твиттер).

Во временно оккупированном Соледаре российские военные корреспонденты показали обломки самолета с бортовым номером RF-92025. Он упал на многоэтажку. Обстоятельства потери фронтового бомбардировщика оккупанты не назвали. Поэтому сложно сказать, принадлежал ли Су-24М ЧВК "Вагнер" или был в Воздушно-космических силах РФ.

Остатки российского самолета Су-24М

В"Милитарном" предполагают, что российский бомбардировщик могли сбить украинские силы ПВО или расчет ПЗРК во время обороны Соледара. Также не исключено, что Су-24М упал сам из-за технической неисправности. Бомбардировщик с номером RF-92025 принадлежал 37-му смешанному авиационному полку во временно оккупированном Крыму на аэродроме "Гвардейское". Полк был создан в 2014 году и имеет две эскадрильи Су-24М и штурмовиков Су-25СМ.

По данным проекта Oryx, российские войска с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потеряли 12 самолетов Су-24 различных модификаций. Среди них почти все уничтожены.

Напомним, 12 сентября в РФ разбился бомбардировщик Су-24. Летчики не выжили.

3 ноября СМИ писали, что на интеграцию крылатых ракет Taurus на украинские Су-24 понадобится до 6 месяцев.