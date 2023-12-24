"На аэродром не вернулся": ВС Украины накануне Рождества ликвидировали российский Су-34

Украинские военные "отработали" по российскому Су-30 в Черном море.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины ликвидировали на Мариупольском направлении российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в своем официальном Telegram-канале в воскресенье, 24 декабря.

"Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром не вернулся", — написал генерал-лейтенант.

Николай Олещук также добавил, что 24 декабря на Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море. Сейчас военные изучают материалы объективного контроля, чтобы знать точно, была цель поражена или нет. Кроме того командующий ВС ВСУ поздравил украинцев с Рождеством и уточнил, что прямо в эти минуты военные отбивают очередную атаку иранских беспилотников, которые российские оккупанты снова запустили по Украине.

Напомним, 24 декабря ВС РФ атаковали центр Херсона и ударили снарядом из артиллерии по жилому дому. В результате вражеской атаки погиб 87-летний мужчина и его жена — 81-летняя женщина. Еще один мужчина получил контузию и ранение ноги. Медики оказали ему всю необходимую помощь, однако ехать в медучреждение он отказался.

А 23 декабря российские войска атаковали ракетами С-400 две области Украины. Оккупанты выпустили ракеты по Кропивницкому и Кривому Рогу. Сообщалось, что в Кировоградской области обломки сбитых ракет повредили крыши домов и автомобили.