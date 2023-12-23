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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Применили С-400: РФ нанесла массированный ракетный удар по двум областям Украины

запуск ракеты, обстрел Украины
Фото: Radio Sputnik | Иллюстративное фото

Под обстрел попали Кропивницкий и Кривой Рог. Согласно официальным данным, по вражеским ракетам отработали украинские силы ПВО.

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Сегодня, 23 декабря, в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога, в частности, оккупанты нанесли ракетный удар по Криворожской и Кировоградской областям. Как сообщили местные Telegram-каналы, в Кропивницком и Кривом Роге были слышны звуки взрывов.

Корреспонденты "Суспільне Новини" с 10:00 по 10:50 сообщали о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге.

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По информации председателя Кировоградской ОГА Андрея Райковича, регион подвергся массированному ракетному удару. В соцсетях он написал, что по вражеским ракетам отработали украинские средства ПВО. О пострадавших пока неизвестно, однако обломки российских ракет повредили гражданские строения и автомобили.

"Известно, что обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших пока отсутствует", — сообщил чиновник.

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По некоторым данным жители города слышали всего четыре взрыва. Также сообщалось о типе ракет, которыми россияне атаковали регион. По информации местных каналов, предположительно это были ракеты ЗРК С-400.

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Приблизительно в такое же время звуки взрывов якобы были слышны и в Кривом роге. Причем местные каналы утверждают, что взрывы прозвучали перед воздушной тревогой.

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Между тем глава Криворожской ОВА Александр Вилкул сообщил, что на Криворожском направлении обстрелов не было.

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Ранее мы писали о ночной атаки российских дронов 22 декабря. Согласно данным пресс-службы Воздушных сил ВСУ, украинские силы ПВО сбили 24 российских дрона-камикадзе Shahed-136, однако обломки дронов упали на частные дома.