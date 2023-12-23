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Застосували С-400: РФ завдала масованого ракетного удару по двох областях України

запуск ракети, обстріл України
Фото: Radio Sputnik | Ілюстративне фото

Під обстріл потрапили Кропивницький і Кривий Ріг. Згідно з офіційними даними, по ворожих ракетах відпрацювали українські сили ППО.

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Сьогодні, 23 грудня, у низці областей України пролунала повітряна тривога, зокрема, окупанти завдали ракетного удару по Криворізькій і Кіровоградській областях. Як повідомили місцеві Telegram-канали, у Кропивницькому та Кривому Розі було чути звуки вибухів.

Кореспонденти "Суспільне Новини" з 10:00 до 10:50 повідомляли про вибухи в Кропивницькому та Кривому Розі.

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За інформацією голови Кіровоградської ОДА Андрія Райковича, регіон зазнав масованого ракетного удару. У соцмережах він написав, що по ворожих ракетах відпрацювали українські засоби ППО. Про постраждалих поки що невідомо, проте уламки російських ракет пошкодили цивільні будівлі та автомобілі.

"Відомо, що уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня", — повідомив чиновник.

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За деякими даними жителі міста чули всього чотири вибухи. Також повідомлялося про тип ракет, якими росіяни атакували регіон. За інформацією місцевих каналів, імовірно, це були ракети ЗРК С-400.

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Приблизно в такий самий час звуки вибухів нібито було чути й у Кривому Розі. Причому місцеві канали стверджують, що вибухи пролунали перед повітряною тривогою.

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Тим часом голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул повідомив, що на Криворізькому напрямку обстрілів не було.

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Раніше ми писали про нічну атаку російських дронів 22 грудня. Згідно з даними пресслужби Повітряних сил ЗСУ, українські сили ППО збили 24 російських дрони-камікадзе Shahed-136, проте уламки дронів впали на приватні будинки.