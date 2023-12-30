За последние две недели СМИ подтвердили гибель пяти офицеров ВС РФ (инфографика)

По данным журналистов, 2023-й год стал для российских оккупантов более кровопролитным, чем 2022-й.

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В течение последних двух недель стало известно о гибели по меньшей пяти офицеров Вооруженных сил Российской Федерации в звании от подполковника. Об этом говорится в сводке российского интернет-издания "Медиазона" от 29 декабря.

Сообщается, в 2023 году российская армия понесла больше потерь, чем в 2022-м. Так, в последней сводке прошлого года, составленной журналистами и волонтерами на основании публичных сообщений, числились чуть больше 10 тысяч погибших военных ВС РФ. На данный момент, известно, что за 2022 год погибло не менее 15,5 тысячи оккупантов.

Что касается списка российских военных, погибших в 2023 году, он содержит уже больше 40,5 тысяч имен. Ожидается, что к концу 2024 года эта цифра также вырастет как минимум на треть.

Как отмечают журналисты, за последние две недели к списку погибших прибавилось еще 1 100 человек. Среди них есть один полковник и четыре подполковника:

полковник Андрей Мельников, 48 лет. Служил в штабе 36-й общевойсковой армии в Улан-Удэ.

подполковник Дмитрий Кацуба, 39 лет. Был временно исполняющим обязанности начальника 126-го военного следственного отдела.

подполковник Николай Комаров, 48 лет. Служил в Центре специального назначения "Сенеж" Сил специальных операций.

подполковник Роберт Мирзоев, 50 лет. Был наемником ЧВК "Вагенер". До 2018 года служил военным медиком в части Росгвардии в Махачкале.

подполковник Алексей Пермяков. Нет данных о возрасте и месте службы.

СМИ подтвердили гибель российских офицеров

Напомним, 27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 20% флота Российской Федерации уже нет. Он отметил, что Силам обороны Украины удалось уничтожить ряд больших военных суден ЧФ РФ.

Ранее, 25 декабря, глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что за неделю ВС РФ потеряли 172 единицы техники. Он отметил, что украинские защитники успешно вели контрбатарейную борьбу, уничтожив 40 артиллерийских систем противника, 4 склада с боеприпасами и склады БК.