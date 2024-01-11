У ВС РФ могут закончиться боевые машины пехоты в течение двух-трех лет, — эксперт

Украинские бойцы уничтожают эти машины так быстро, что оккупанты не успевают за их производством.

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Российские войска теряют столько боевых машин пехоты на украинском фронте, что военная промышленность РФ не успевает производить необходимое количество машин, чтобы восполнить потери. Если в такие темпы потерь сохранятся, то у россиян БМП закончатся в течение двух-трех лет. Об этом 9 января написал обозреватель Дэвид Экс из американского Forbes.

Автор материала отметил, что для Вооруженных сил РФ потери боевых машин пехоты имеет большое значение, поскольку оккупанты полагаются на них в различных сценариях боевых действий. Таким образом БМП фактически являются "рабочими лошадками" российской механизированной войны.

"Они втягивают пехоту в бой, поддерживают ее при высадке и эвакуируют выживших, если нужно отступить", — отмечает Экс.

Обозреватель ссылается на исследование аналитика Фонда Карнеги Майкла Кофмана, который в 2022 обратил внимание, что российская армия испытывает большой дефицит именно в БМП, а не в танках. И хотя россияне вступили в войну, имея в распоряжении около 4000 единиц БМП-1, БМП-2 и новейших БМП-3, украинские бойцы за 23 месяца боев уничтожили около 2000 таких машин, о чем говорят независимые аналитики из Oryx.

Неприглядная ситуация сложилась и с техникой, которая была произведена еще в советские времена и находится на хранении. Согласно подсчетам, основанном на спутниковых снимках, у РФ на хранении осталось около 3000 единиц старых БМП, 700 из которых полностью сломаны и не подлежат восстановлению.

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Что касается производственных мощностей российской оборонки, то пик производства новых БМП-3, судя по всему, пришелся на завод "Курганмашзавод" на юге России, который выпускает 400 БМП-3 в год, остальные модификации боевых машин пехоты поступают из резервов.

"Если Курганмашзавод не сможет значительно расширить производство, то поколение готовых к войне БМП может сильно сократиться, начиная примерно с 2026 года. Если уровень потерь сохранится, то и раньше", — подытожил Экс.

Напомним, Россия готовится к проведению испытаний боевой машине пехоты БМП-3, оснащенной модулем дистанционного управления "Синица", благодаря чему пилотируемая машина фактически становится роботизированной.