В Черниговской области российская ДРГ расстреляла водителя школьного автобуса, — РВА (карта)

Украинец, которого убили оккупанты, успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку, рассказал руководитель военной администрации.

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На территории Семеновской громады российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла авто с мужчиной. Руководитель Новгород-Северской РВА Сергей Сергиенко эту информацию подтвердил "Суспільному".

Он рассказал, что атака произошла вчера, 10 января, около 5 утра между селами Леонивка и Гремячка. От этой локации до российской границы полкилометра.

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Мужчина успел отвезти своего ребенка, как отметил Сергей Сергиенко со ссылкой на информацию от главы громады, на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. В этот момент транспортное средство, в котором он находился, атаковали российские оккупанты.

"Было мероприятие ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину", — рассказал Сергей Сергиенко.

Погибший мужчина, со слов руководителя Новгород-Северской РВА, был 1961 года рождения. В селе Костобобров он работал водителем школьного автобуса.

Фото: Google Maps

В пресс-службе оперативного командования "Північ" эту информацию не прокомментировали.

Российские ДРГ в Украине

Вражеская ДРГ 14 декабря 2023 года пыталась зайти в Сумскую область. На место выдвинулись резервы подразделений Сил обороны, а также привлекли артиллерийский и минометный расчеты, рассказали пограничники. Для усиления направления на место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны. Также для охраны границы привлекли артиллерийский и минометный расчеты.

Российская ДРГ 12 декабря пыталась прорваться в Харьковскую область с севера. Глава областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что в последнее время на территории региона все чаще стали фиксировать мероприятия вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 15 декабря заявил, что в пяти случаях украинским защитникам удалось своевременно выявить эти намерения и нанести огневое поражение противнику, который был вынужден отступить из-за потерь. Российские ДРГ за две недели семь раз пытались попасть в Украину.

Напомним, 7 декабря Силы обороны рассказали подробности борьбы с российскими ДРГ на Севере. Больше всего провокаций происходит именно на территориях Черниговской и Сумской областей.