Зима не заморозит войну, а оккупанты будут чаще присылать ДРГ: эксперт о ситуации на фронте (видео)

На левобережье под Херсоном ВСУ расширили свой плацдарм и успешно отражают все попытки российских оккупантов сбросить украинских героев в Днепр, отмечает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Зима никак не влияет на активность боевых действий на фронте, ведь оккупанты начали широкомасштабное вторжение в феврале 2022 года, а операцию в Дебальцево тоже в феврале 2015 года, поэтому все утверждения экспертов о замораживании боевых действий зимой не соответствуют действительности. Об этом в комментарии Фокусу заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, на левобережье под Херсоном ВСУ расширили свой плацдарм и успешно отражают все попытки российских оккупантов сбросить украинских героев в Днепр. Даже сами оккупанты, по информации Дмитрия Снегирева, признают факт успешной обороны ВСУ, которые создали своеобразную крышу из средств радиолокационной борьбы над своими позициями, что не дает работать вражеским ударным беспилотникам.

Кроме мощной работы систем РЭБ наши воины удачно проводят контрбатарейную работу по врагу из-за технического превосходства западной артиллерии над российскими образцами, — отмечает эксперт, — Важную роль играет и то, что мы контролируем правый берег, который значительно выше левого и это позволяет удачно работать артиллерии.

Кроме этого, по словам специалиста, враг вынужден подтверждать и высокие потери среди своих войск заявляя, что из трех рот (примерно 120 человек в каждой) осталось не более 50 бойцов общего количества. А это сигнализирует о безумном коэффициенте потерь оккупантов.

Враг активизировал наступления и вылазки ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) на севере Украины, но надо понимать, что у нас сейчас нет границ, а есть сплошная линия фронта, замечает Дмитрий Снегирев, но надо понимать, что работа ДРГ в условиях войны — это обычная практика, ведь и ВСУ проводит аналогичные операции на Белгородщине, Брянщине и в Курской области и даже в Крыму.

У нас уже нет классической границы с Россией или Беларусью со шлагбаумом, или пограничным постом, — отмечает эксперт, — Поэтому нашим ребятам не надо расслабляться на северных участках думая, что фронт где-то на юге или востоке.

Сейчас ВСУ контролируют почти 1000 километров линии границы, но цель подобных ДРГ россиян как раз в том, чтобы отвлекать больше сил ВСУ на прикрытие подобных участков. Надо понимать, говорит специалист, что протяженность границы с Россией и Беларусью такая же, как и основная линия фронта. Поэтому на Черниговском, Сумском и Харьковском направлении не надо расслабляться — враг будет и дальше пытаться засылать туда ДРГ.

Ранее Фокус сообщал, что журналисты получили доступ к ключевым пунктам нового законопроекта о мобилизации, который готовят нардепы и военные. Стало известно, какие планируются изменения касаемо отсрочек, повесток и увольнения из ВСУ.