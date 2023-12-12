Зима не заморозить війну, а окупанти будуть частіше відправляти ДРГ: експерт про ситуацію на фронті (відео)

На лівобережжі під Херсоном ЗСУ розширили свій плацдарм й успішно відбивають всі спроби російських окупантів скинути українських героїв у Дніпро, зазначає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Зима ніяк не впливає на активність бойових дій на фронті, адже окупанти почали широкомасштабне вторгнення в лютому 2022 року, а операцію в Дебальцеве теж у лютому 2015 року, тому всі твердження експертів про замороження бойових дій взимку не відповідають дійсності. Про це в коментарі Фокусу заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, на лівобережжі під Херсоном ЗСУ розширили свій плацдарм та успішно відбивають всі спроби російських окупантів скинути українських героїв у Дніпро. Навіть самі окупанти, за інформацією Дмитра Снєгирьова, визнають факт успішної оборони ЗСУ, які створили своєрідний дах із засобів радіолокаційної боротьби над своїми позиціями, що не дає працювати ворожим ударним безпілотникам.

Окрім потужної роботи систем РЕБ наші воїни вдало проводять контрбатарейну роботу по ворогу через технічну перевагу західної артилерії над російськими зразками, — зазначає експерт. — Важливу роль відіграє і те, що ми контролюємо правий берег, який значно вищий за лівий і це дозволяє вдало працювати артилерії.

Окрім цього, за словами фахівця, ворог вимушений підтверджувати й високі втрати серед своїх військ заявляючи, що з трьох рот (приблизно 120 людей в кожній) залишилось не більше 50 бійців загальної кількості. А це сигналізує про шалений коефіцієнт втрат окупантів.

Ворог активізував наступи та вилазки ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп) на півночі України, але треба розуміти, що у нас зараз немає кордонів, а є суцільна лінія фронту, зауважує Дмитро Снєгирьов. Але треба розуміти, що робота ДРГ в умовах війни — це звичайна практика, адже і ЗСУ проводить аналогічні операції на Бєлгородщині, Брянщині та в Курській області й навіть в Криму.

У нас вже немає класичного кордону з Росією чи Білоруссю зі шлагбаумом, чи прикордонним постом, — зауважує експерт. — Тому нашим хлопцям не треба розслаблятись на північних ділянках думаючи, що фронт десь на півдні чи сході.

Наразі ЗСУ контролюють майже 1000 кілометрів лінії кордону, але мета подібних ДРГ росіян як раз в тому, щоб відволікати більше сил ЗСУ на прикриття подібних ділянок. Треба розуміти, каже фахівець, що протяжність кордону з Росією та Білоруссю така сама, як і основна лінія фронту. Тому на Чернігівському, Сумському та Харківському напрямку не треба розслаблятись — ворог буде й далі намагатись засилати туди ДРГ.

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти отримали доступ до ключових пунктів нового законопроєкту про мобілізацію, який готують нардепи та військові. Стало відомо, які плануються зміни стосовно відстрочок, повісток і звільнення із ЗСУ.