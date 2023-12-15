Вражеские ДРГ за две недели семь раз пытались попасть в Украину, — Наев (видео)

Командующий Объединенных сил ВСУ отметил, что в пяти случаях украинским защитникам удалось своевременно выявить эти намерения и нанести огневое поражение противнику, который был вынужден отступить из-за потерь.

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В течение двух недель зафиксировали семь попыток диверсионно-разведывательных групп попасть на территорию Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, ДРГ врага заходят из Брянской, Курской и частично Белгородской областей через Черниговскую, Сумскую области и Богодуховской район Харьковской области.

Командующий отметил, что в пяти случаях украинским защитникам удалось своевременно выявить эти намерения и нанести огневое поражение противнику, который понеся потери — отступил.

В частности, по словам Наева, в районе Мирополье, что на Сумщине, одна из ДРГ пыталась пересечь государственную границу.

"Благодаря техническим средствам они были своевременно обнаружены, нанесено огневое поражение из минометов, артиллерии и стрелкового оружия", — подчеркнул генерал-лейтенант.

Вражеская ДРГ пыталась проникнуть на Сумщину: детали

Напомним, 13 декабря пограничники Госпогранслужбы вместе с Силами обороны вступили в бой с вражеской ДРГ на Сумщине. По диверсантам бойцы открыли огонь на поражение.

Для усиления направления на место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны. Также для охраны границы привлекли артиллерийский и минометный расчеты.

Напомним, ранее сообщалось, что российские ДРГ пытаются прорваться в Харьковскую область с севера. Украинские военные обнаружили одну группу и обстреляли ее. Диверсанты отступили.