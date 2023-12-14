Завязался стрелковый бой: вражеская ДРГ пыталась проникнуть на Сумщину, — ГПСУ

На место выдвинулись резервы подразделений Сил обороны, а также привлекли артиллерийский и минометный расчеты, рассказали пограничники.

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Пограничники Госпогранслужбы вместе с Силами обороны вступили в бой с вражеской ДРГ на Сумщине. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"За прошедшие сутки пограничный наряд вместе с военнослужащими ВСУ обнаружил несколько человек вражеской ДРГ, которые двигались с территории страны-агрессора. По диверсантам бойцы открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что для усиления направления на место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны. Также для охраны границы привлекли артиллерийский и минометный расчеты.

"В результате боя — оккупанты отошли, потери врага уточняются", — отметили в пресс-службе ГПСУ.

Напомним, что украинские пограничники поразили несколько "жирных" целей оккупантов. Благодаря точным сбросам удалось попасть во вражеский танк, бронеавтомобиль, гаубицу и 3 укрытия противника.

Ранее сообщалось, что российские ДРГ пытаются прорваться в Харьковскую область с севера. Украинские военные обнаружили одну группу и обстреляли ее. Диверсанты отступили.