Прилетела "Баба Яга": украинские пограничники поразили несколько "жирных" целей оккупантов (видео)

Благодаря точным сбросам пограничникам ГПСУ удалось попасть во вражеский танк, бронеавтомобиль, гаубицу и 3 укрытия противника.

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На одном из участков фронта украинские пограничники уничтожили несколько единиц вражеской техники. Для этого они использовали дроны "Баба Яга". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Баба Яга" до смерти пугает врага. Пограничники продолжают наводить ужас на оккупантов тяжелыми сбросами, которые захватчики сами окрестили "Бабой Ягой". На этот раз группы "боевых птиц" NOY поразили несколько "жирных" целей", — говорится в сообщении.

Благодаря точным сбросам пограничникам ГПСУ удалось попасть во вражеский танк, бронеавтомобиль, гаубицу и 3 укрытия противника.

"Баба Яга" долетит до каждого оккупанта", — прокомментировали свою работу бойцы.

Напомним, что в Донецке во время прилета по нефтебазе погибли 26 российских оккупантов. Их привезли из РФ для штурмов Авдеевки.

Ранее сообщалось, что россияне напуганы, что их бомбардировщик, который работал под прикрытием истребителя, украинцы сбили из "неизвестного" оружия.