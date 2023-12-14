Зав'язався стрілецький бій: ворожа ДРГ намагалася проникнути на Сумщину, — ДПСУ

На місце висунулися резерви підрозділів Сил оборони, а також залучили артилерійський та мінометний розрахунки, розповіли прикордонники.

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Прикордонники Держприкордонслужби разом з Силами оборони вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Минулої доби прикордонний наряд разом з військовослужбовцями ЗСУ виявив декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресорки. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони. Також для охорони кордону залучили артилерійський та мінометний розрахунки.

"У результаті бою – окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються", — зазначили у пресслужбі ДПСУ.

Нагадаємо, що українські прикордонники уразили кілька "жирних" цілей окупантів. Завдяки влучним скидам вдалося поцілити у ворожий танк, бронеавтомобіль, гаубицю та 3 укриття противника.

Раніше повідомлялося, що російські ДРГ намагаються прорватися в Харківську область із півночі. Українські військові виявили одну групу й обстріляли її. Диверсанти відступили.