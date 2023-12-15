Ворожі ДРГ за два тижні сім разів намагалися потрапити в Україну, — Наєв (відео)

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ наголосив, що у пʼятьох випадках українським оборонцям вдалося своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику, який був змушений відступити через втрати.

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Впродовж двох тижнів зафіксували сім намагань диверсійно-розвідувальних груп потрапити на територію України. Про це у Telegram-каналі повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, ДРГ ворога заходять з Брянської, Курської і частково Бєлгородської областей через Чернігівську, Сумську області та Богодухівській район Харківської області.

Командувач наголосив, що у пʼятьох випадках українським оборонцям вдалося своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику, який зазнавши втрат — відступив.

Зокрема, за словами Наєва, в районі Миропілля, що на Сумщині, одна з ДРГ намагалася перетнути державний кордон.

"Завдяки технічним засобам їх було своєчасно виявлено, нанесено вогневе ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї", — наголосив генерал-лейтенант.

Ворожа ДРГ намагалася проникнути на Сумщину: деталі

Нагадаємо, 13 грудня прикордонники Держприкордонслужби разом з Силами оборони вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження.

Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони. Також для охорони кордону залучили артилерійський та мінометний розрахунки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські ДРГ намагаються прорватися в Харківську область із півночі. Українські військові виявили одну групу й обстріляли її. Диверсанти відступили.