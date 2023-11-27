"Воздушный таран ХХІ века": пилот ВСУ сбил российский дрон во время дуэли (видео)

С помощью китайского дрона оккупационные войска наводили удары артиллерии по позициям Сил обороны Украины.

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Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского били российский разведывательный дрон DJI Matrice 300 RTK с помощью беспилотного летательного аппарата. Соответсвующее видео было опубликовано на официальной странице бригады в Facebook в понедельник, 27 ноября.

Пилот украинского БПЛА, работая со своим дроном в небе, заметил в воздушном пространстве российский беспилотник-разведчик, который корректировал огонь артиллерии ВС РФ. Боец ВСУ принял решение уничтожить вражеского наводчика единственным доступным способом — воздушным тараном. В результате дрон украинских военных остался в воздухе, а вражеская "птичка" упала.

"Именно так выглядит воздушный таран ХХІ века", — подписали военные видео.

Отметим, что DJI Matrice 300 RTK — это китайский дрон. Его используют при тушении пожаров, в ходе поисково-спасательных операций, операций, проводимых правоохранителями, для осмотра инфраструктуры, геоматики и проведения специализированных картографических и геодезических работ. Пользователи M300 RTK отмечают надежность, адаптивность и мощь устройства.

Характеристики беспилотника Matrice 300 RTK:

максимальное время полета — 55 мин;

функция DJI OcuSync Enterprise — обеспечивает дальность передачи трехканального видео 1080p на расстояние до 15 км;

функция переключение в режиме реального времени между 2,4 Гц и 5,8 ГГц — обеспечивает полет в условиях сильных помех;

искусственный интеллект, повышающий производительность;

совместимость с 7-ю различными датчиками Zenmuse и камерами сторонних производителей.

Напомним, несколькими днями ранее ударный дрон "Пегас" подорвал российскую ТОС "Солнцепек". ТОС-1А "Солнцепек" российские оккупанты поставили вблизи разрушенных зданий. Последние не стали преградой для дрона-камикадзе, который под руководством оператора БПЛА успешно подлетел к намеченной цели и подорвал военную технику противника.

А во второй половине ноября дрон-камикадзе подорвал российскую РСЗО "Град". После взрыва опасная техника россиян загорелась, однако один из оккупантов успел заметить БПЛА и отбежать.