Диджитал
Флагманский дрон Matrice 300 RTK получил новую прошивку и стал еще круче (фото, видео)
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Квадрокоптер от DJI активно используют солдаты ВСУ.
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Дрон Matrice 300 RTK (M300) получил массу обновлений от компании-разработчика DJI. Подробности раскрыло издание dronedj.com.
БПЛА M300 является едва ли не самым крутым аппаратом от китайской фирмы DJI. Его используют при тушении пожаров, в ходе поисково-спасательных операций, операций, проводимых правоохранителями, для осмотра инфраструктуры, геоматики и проведения специализированных картографических и геодезических работ. Пользователи M300 RTK отмечают надежность, адаптивность и мощь устройства.
Характеристики беспилотника Matrice 300 RTK
- максимальное время полета — 55 мин.,
- функция DJI OcuSync Enterprise — обеспечивает дальность передачи трехканального видео 1080p на расстояние до 15 км,
- функция переключение в режиме реального времени между 2,4 Гц и 5,8 ГГц — обеспечивает полет в условиях сильных помех.
- искусственный интеллект, повышающий производительность,
- совместимость с 7-ю различными датчиками Zenmuse и камерами сторонних производителей.
Новая прошивка включает:
- поддержку требований FAA к удаленному удостоверению личности (в США).
- Поддержку DJI Pilot 2 для загрузки онлайн-файлов геоидов.
- Поддержку импорта и экспорта автономных карт MapTiler.
- Поддержку уведомлений о сообщениях DJI Pilot 2.
- Оптимизацию поддержки Zenmuse XT S, XT 2 и Z30.
- Оптимизацию поддержка нескольких полезных нагрузок PSDK.
- Исправление проблемы: при использовании режима двойного пульта дистанционного управления скрытый режим нельзя было отключить на дроне с помощью одного из пультов дистанционного управления.
- Исправление проблемы: когда пользовательские параметры камеры не применялись в Mission Flight при использовании.
- Исправлена проблема: когда пульт дистанционного управления зависал после повторного подключения кабеля HDMI, когда приложение работало в фоновом режиме.
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