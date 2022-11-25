Флагманский дрон Matrice 300 RTK получил новую прошивку и стал еще круче (фото, видео)

Квадрокоптер от DJI активно используют солдаты ВСУ.

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Дрон Matrice 300 RTK (M300) получил массу обновлений от компании-разработчика DJI. Подробности раскрыло издание dronedj.com.

БПЛА M300 является едва ли не самым крутым аппаратом от китайской фирмы DJI. Его используют при тушении пожаров, в ходе поисково-спасательных операций, операций, проводимых правоохранителями, для осмотра инфраструктуры, геоматики и проведения специализированных картографических и геодезических работ. Пользователи M300 RTK отмечают надежность, адаптивность и мощь устройства.

Характеристики беспилотника Matrice 300 RTK

максимальное время полета — 55 мин.,

функция DJI OcuSync Enterprise — обеспечивает дальность передачи трехканального видео 1080p на расстояние до 15 км,

функция переключение в режиме реального времени между 2,4 Гц и 5,8 ГГц — обеспечивает полет в условиях сильных помех.

искусственный интеллект, повышающий производительность,

совместимость с 7-ю различными датчиками Zenmuse и камерами сторонних производителей.

[ + – ] Дрон Matrice 300 RTK Фото: DJI

Новая прошивка включает:

поддержку требований FAA к удаленному удостоверению личности (в США).

Поддержку DJI Pilot 2 для загрузки онлайн-файлов геоидов.

Поддержку импорта и экспорта автономных карт MapTiler.

Поддержку уведомлений о сообщениях DJI Pilot 2.

Оптимизацию поддержки Zenmuse XT S, XT 2 и Z30.

Оптимизацию поддержка нескольких полезных нагрузок PSDK.

Исправление ​​проблемы: при использовании режима двойного пульта дистанционного управления скрытый режим нельзя было отключить на дроне с помощью одного из пультов дистанционного управления.

Исправление ​​проблемы: когда пользовательские параметры камеры не применялись в Mission Flight при использовании.

Исправлена ​​проблема: когда пульт дистанционного управления зависал после повторного подключения кабеля HDMI, когда приложение работало в фоновом режиме.

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