Россия может использовать новый дрон "Москит", чтобы глушить связь в Украине (видео)

Беспилотник "Москит" производится в Беларуси. Ранее он не был замечен на территории Украины, передает издание Eurasian Times.

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Россия активизировалась в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Недавно солдаты ВС РФ показали на видео систему на на основе "Орлан-10" российского производства и "Москита" — БПЛА белорусского производства, пишет издание eurasiantimes.com.

Издание сообщает: российская сторона утверждает, что "легкий беспилотник "Москит" успешно глушил украинские средства коммуникаций".

Представители Минобороны России недавно акцентировали внимание на том, что мобилизованные будут проходить усиленную подготовку в тех подразделениях, которые занимаются РЭБ и электронной инженерией, а также радиосвязью, ремонтом электротехники и управлением беспилотными летательными аппаратами.

[ + – ] Запуск дрона "Москит"

"На видео показано, как солдаты устанавливают наземную пусковую установку для БПЛА. Также видны параболические антенны, предположительно предназначенные для управления дроном, передачи и приема данных", — пишет СМИ. — "Беспилотник оснащен антеннами, типичными для бортовых платформ РЭБ. В другом кадре появляются солдаты, находящиеся в командном центре и поддерживающие радиосвязь с операторами дрона".

С катапульты запускают дрон, который издание идентифицировало как белорусский "Москит". Он пролетает какое-то расстояние и приземляется, предварительно выпустив парашют. Приземление смягчают специальные подушки безопасности на бортах фюзеляжа.

Что известно о боевом дроне "Москит"

Россияне сделали из беспилотника "Москит" миниатюрное средство РЭБ, говорится в материале. "Российские беспилотники "Москит" начали глушить связь Вооруженных сил Украины на фронте и внесли абсолютный хаос и неразбериху в действия ВСУ. Наши войска не теряли времени, используя их", — написали пользователи из России в комментариях под видео. Однако журналисты не нашли этим словам реального подтверждения.

Медиа сообщило, что БПЛА располагает модулями для подавления и глушения электронных каналов связи и передачи данных, может создавать помехи связи на расстоянии до 5 км. "Москит" также оснащен электронно-оптическими системами для выполнения разведки и наблюдения, при чем задачи РЭБ и разведки аппарат способен осуществлять одновременно, уточняет СМИ.

Белорусские СМИ ранее сообщали, что "Москит" позиционируется как беспилотный авиационный комплекс (БАК), имеющий маркировку ВР-12. Главным конструктором БАК является Сергей Кругликов, доктор военных наук, кандидат технических наук. Подробных технических характеристик устройства журналистам Фокуса найти не удалось.

Ранее Минобороны РФ вообще не демонстрировало работу "Москитов". О нем нет ни пресс-релизов, ни видеосюжетов для российских ТВ-каналов и информагентств, отмечается в статье.

"Это весьма странно, что Россия скрывает данные об этом дроне, тогда как другие БПЛА широко ею рекламируются на протяжении всей войны", — недоумевают авторы.