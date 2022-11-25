Росія може використати новий дрон "Москіт", щоб глушити зв'язок в Україні (відео)

Безпілотник "Москіт" виготовляється в Білорусі. Раніше його не помічали на території України, передає видання Eurasian Times.

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Росія активізувалася у сфері радіоелектронної боротьби (РЕБ). Нещодавно солдати ЗС РФ показали на відео систему на основі "Орлан-10" російського виробництва та "Москіта" — БПЛА білоруського виробництва, пише видання eurasiantimes.com.

Видання повідомляє: російська сторона стверджує, що "легкий безпілотник "Москіт" успішно глушив українські засоби комунікацій".

Представники Міноборони Росії нещодавно акцентували на тому, що мобілізовані проходитимуть посилену підготовку в тих підрозділах, які займаються РЕБ та електронною інженерією, а також радіозв'язком, ремонтом електротехніки та керуванням безпілотними літальними апаратами.

[ + – ] Запуск дрону "Москіт"

"На відео показано, як солдати встановлюють наземну пускову установку для БПЛА. Також видно параболічні антени, імовірно, призначені для управління дроном, передачі та прийому даних, — пише ЗМІ. — Безпілотник оснащений антенами, типовими для бортових платформ РЕБ. На іншому кадрі з'являються солдати, які перебувають у командному центрі та підтримують радіозв'язок з операторами дрона".

З катапульти запускають дрон, який видання ідентифікувало як білоруський "Москіт". Він пролітає певну відстань і приземляється, попередньо випустивши парашут. Приземлення пом'якшують спеціальні подушки безпеки на бортах фюзеляжу.

Що відомо про бойовий дрон "Москіт"

Росіяни зробили з безпілотника "Москіт" мініатюрний засіб РЕБ, йдеться у матеріалі. "Російські безпілотники "Москіт" почали глушити зв'язок Збройних Сил України на фронті і внесли абсолютний хаос і плутанину в дії ЗСУ. Наші війська не втрачали часу, використовуючи їх", — написали користувачі з Росії у коментарях під відео. Однак, журналісти не знайшли цим словам реального підтвердження.

Медіа повідомило, що БПЛА має в своєму розпорядженні модулі для придушення та глушення електронних каналів зв'язку та передачі даних, може створювати перешкоди зв'язку на відстані до 5 км. "Москіт" також оснащений електронно-оптичними системами для виконання розвідки та спостереження, причому завдання РЕБ та розвідки апарат здатний здійснювати одночасно, уточнює ЗМІ.

Білоруські ЗМІ раніше повідомляли, що "Москіт" позиціонується як безпілотний авіаційний комплекс (БАК), який має маркування ВР-12. Головним конструктором БАК є Сергій Кругліков, доктор військових наук, кандидат технічних наук. Детальних технічних характеристик пристрою журналістам Фокусу знайти не вдалося.

Раніше Міноборони РФ взагалі не демонструвало роботу "Москітів". Про нього немає ні пресрелізів, ні відеосюжетів для російських ТВ-каналів та інформагентств, зазначається у статті.

"Це дуже дивно, що Росія приховує дані про цей дрон, тоді як інші БПЛА широко вона рекламує протягом усієї війни", — дивуються автори.