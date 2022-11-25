Флагманський дрон Matrice 300 RTK отримав нову прошивку і став ще крутішим (фото, відео)

Квадрокоптер від DJI активно використовують солдати ЗСУ.

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Дрон Matrice 300 RTK (M300) отримав масу оновлень від компанії-розробника DJI. Подробиці розкрило видання dronedj.com.

БПЛА M300 є чи не найкрутішим апаратом від китайської фірми DJI. Його використовують при гасінні пожеж, під час пошуково-рятувальних операцій, операцій, що проводяться правоохоронцями, для огляду інфраструктури, геоматики та проведення спеціалізованих картографічних та геодезичних робіт. Користувачі M300 RTK відзначають надійність, адаптивність та потужність пристрою.

Характеристики безпілотника Matrice 300 RTK

максимальний час польоту — 55 хв.

функція DJI OcuSync Enterprise — забезпечує дальність передачі триканального відео 1080p на відстань до 15 км.

функція перемикання в режимі реального часу між 2,4 Гц і 5,8 ГГц забезпечує політ в умовах сильних перешкод.

штучний інтелект, що підвищує продуктивність,

сумісність з 7-ма різними датчиками Zenmuse та камерами сторонніх виробників.

[ + – ] Дрон Matrice 300 RTK Фото: DJI

Нова прошивка містить:

Підтримку вимог FAA до віддаленого посвідчення особи (США).

Підтримку DJI Pilot 2 для завантаження онлайн-файлів геоїдів.

Підтримку імпорту та експорту автономних карток MapTiler.

Підтримку сповіщень про повідомлення DJI Pilot 2.

Оптимізацію підтримки Zenmuse XT S, XT 2 та Z30.

Оптимізацію підтримки кількох корисних навантажень PSDK.

Виправлення проблеми: при використанні режиму подвійного пульта дистанційного керування прихований режим не можна було відключити на дроні за допомогою одного з пультів дистанційного керування.

Виправлення проблеми: коли параметри користувача камери не застосовувалися в Mission Flight при використанні.

Виправлена ​​проблема: коли пульт дистанційного керування зависав після повторного підключення кабелю HDMI, коли програма працювала у фоновому режимі.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗС РФ можуть розпочати застосування білоруських дронів "Москіт". Таке побоювання висловили закордонні ЗМІ.