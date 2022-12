На глубине 90 метров, с генераторами и "Дієй": в Украине начался Нацотбор на Евровидение-2023

За то, чтобы представлять Украину на Евровидении в 2023 году, борются 10 участников. Проголосовать за любого из них все украинцы могут с помощью смартфона и приложении "Дія".

В Украине в субботу, 17 декабря стартовал финал национального отбора на Евровидение-2023. Победивший исполнитель или коллектив представит Украину на главном песенном конкурсе в 2023 году, который пройдет в Великобритании, сообщает Фокус.

Во время открытия конкурса ведущий Тимур Мирошниченко заявил, что Нацотбор проводят на глубине 90 метров под землей. На кадрах трансляции видно, что съемка происходит на одной из станций метро. По словам ведущего, вся техника на площадке работает с помощью генераторов.

Кто участвует в Нацотборе на Евровидение

Список из десяти конкурсантов, которые будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в следующем году объявили 17 ноября. Среди них:

2TONE — с песней "Квітка";

Angelina — с песней "Stronger";

DEMCHUK— с песней "Alive";

FIINKA— с песней Довбуш;

Jerry Heil— с песней "WHEN GOD SHUT THE DOOR";

KRUT — с песней "Колискова";

Moisei— с песней"I’m Not Alone";

OY Sound System — с песней "Ой, тужу";

Tember Blanche— с песней "Я вдома";

TVORCHI— с песней "Heart Of Steel".

Как проголосовать за участников отбора на "Евровидение"

После того как перед жюри выступят все 10 участников отбора, начнется голосование, участие в котором могут принять все украинцы. Для этого нужен смартфон и приложение "Дія". Для того чтобы проголосовать, нужно:

авторизоваться или зарегистрироваться в приложение "Дія";

кликнуть на "Услуги" и выбрать "Опрос";

проголосовать за любого из 10 кандидатов.

"Евровидение — 2023": что о нем известно

В следующем году международный музыкальный конкурс состоится в Ливерпуле. Уже известно, что полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал 13 мая.

В "Евровидении — 2023" примут участие участники из 37 стран мира. В организационные процессы, кроме принимающей страны, будет вовлечена и наша страна. Именно Украина должна была принимать "Евровидение" в 2023 году, но из-за полномасштабной войны с РФ это стало невозможным.

Напомним, что конкурс "Евровидение-2022" выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Лидер коллектива Олег Псюк был расстроен решением о проведении "Евровидения 2023" в Великобритании.

