Нацотбор на Евровидение 2025 — Khayat признался, в третий раз примет участие в конкурсе

Khayat уже дважды участвовал в Нацвыборах — в 2019 и 2020 году, однако тогда певцу не удалось обойти конкурентов.

Related video

Певец Khayat (настоящее имя Андрей Хайат), который участвовал в проекте "Голос країни", после которого уже дважды подавал заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение, признался, готов ли в третий раз попробовать свои возможности в песенном конкурсе. Ответ на этот вопрос артист озвучил в интервью изданию Фокус.

Так, Андрей не отрицает, что в третий раз может подать заявку на участие в песенном конкурсе, чтобы и в результате все же представить Украину на мировой арене, однако, по его словам, не в этом году. Он добавил, что он готов попробовать, но не сейчас, поэтому возможно, когда он будет иметь соответствующий материал — напишет песню, которая будет достойной, по его мнению, тогда все возможно. Khayat добавил, что ему главное не просто участвовать в конкурсе, а иметь что сказать людям.

Также артист поделился впечатлениями от предыдущего опыта участия в Нацотборе.

По его словам, это действительно уникальный опыт, который вряд ли можно с чем-то сравнить. По его мнению, для большинства, конечно, это прекрасная возможность заявить о себе в пределах страны и получить стартовый толчок.

"Но стоит не забывать, что само Евровидение не про артиста и не про его "Я", а про презентацию своей страны и культурную дипломатию, которая сегодня особенно важна", — резюмировал Khayat.

Больше читайте в полной версии интервью для Фокуса в котором он рассказал об отношениях с Тиной Кароль после проекта и высказался о творчестве Клавдии Петровны.