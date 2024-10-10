Нацвідбір на Євробачення 2025 — Khayat зізнався, чи втретє візьме участь у конкурсі

Khayat вже двічі брав участь в Нацвідборах — у 2019 та 2020 році, однак тоді співаку не вдалося обійти конкурентів.

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Співак Khayat (справжнє імʼя Андрій Хайат), який брав участь у проєкті "Голос країни", після якого вже двічі подавав заявку на участь у Національному відборі на Євробачення, зізнався, чи готовий втретє спробувати свої можливості в пісенному конкурсі. Відповідь на це питання артист озвучив в інтервʼю видання Фокус.

Так, Андрій не заперечує, що втретє може подати заявку на участь в пісенному конкурсі, щоб і результаті все ж представити Україну на світовій арені, однак, за його словами, не цього року. Він додав, що він готовий спробувати, але не зараз, тому можливо, коли він матиме відповідний матеріал — напише пісню, яка буде гідною, на його думку, тоді все можливо. Khayat додав, що йому головне не просто брати участь в конкурсі, а мати що сказати людям.

Також артист поділився враженнями від попереднього досвіду участі у Нацвідборі.

За його словами, це справді унікальний досвід, який навряд чи можна з чимось порівняти. На його думку, для більшості, звісно, це чудова можливість заявити про себе в межах країни й отримати стартовий поштовх.

"Але варто не забувати, що саме Євробачення не про артиста і не про його "Я", а про презентацію своєї країни і культурну дипломатію, яка сьогодні особливо важлива", — резюмував Khayat.

Більше читайте в повній версії інтерв'ю для Фокуса в якому він розповів про стосунки з Тіною Кароль після проєкту та висловився щодо творчості Клавдії Петрівни.