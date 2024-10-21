Євген Галич зізнався, чи вдалося владнати конфлікт з Melovinom, який виник ще у 2017 році

Євген Галич вперше відверто розповів, що сталося між ним та Melovinom на Нацвідборі на Євробачення ще у 2017 році.

Related video

Рок-музикант та лідер рок-гурту O.Torvald Євген Галич вперше публічно прокоментував скандал зі співаком Melovinom (справжнє ім’я Костя Бочаров), який них виник ще під час Нацвідбору на Євробачення-2017. Подробицями інциденту артист поділився в програми "33 питання" від Люкс ФМ.

Так, у 2017 році гурт O.Torvald та Melovin були у списку претендентів на Євробачення-2017 та головними конкурентами. На фоні цього між учасниками трапився конфлікт.

"На Нацвідборі так сталося, що ми намагалися знайти спільну мову, ми її не знайшли і я викинув його постер, а він за це на мене образився", — пояснив Євген Галич.

Тоді з різницею в 1 бал перемогу в Нацвідборі на пісенний конкурс здобув гурт O.Torvald отримавши по 7 балів від журі та глядачів — сумарно 14. Тим часом за Melovina глядачі віддали 8 балів, а от журі дали йому лише 5 — сумарно 13. Однак з часом чоловіки поговорили один з одним і їм вдалося владнати конфлікт.

"З часом після повномасштабного вторгнення, він мені написав після якоїсь пісні, яку ми випустили, що: "Чувак, я пишаюся тим, що знайомий з тобою", я перед ним вибачився і ми потисли руки один одному. Я взагалі немає ніяких не те що претензій, я поважаю цю людину за її думку, за її сміливість, за те, що він чесний. Якраз Melovin зовсім не кастрований", — пояснив Євген Галич.

Нагадаємо, раніше ми писали, що MELOVIN розповів, чому не виїхав з України.

Крім цього, Фокус писав, що лідер гурту O.Torvald вперше публічно прокоментував розлучення з дружиною.