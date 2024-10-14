Лідер гурту O.Torvald вперше публічно прокоментував розлучення з дружиною (відео)

Євген Галич вперше публічно прокоментував свої відносини на відстані з дружиною, яка живе в Польщі.

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Український музикант, лідер рок-гурту O.Torvald, а нині військовослужбовець Євген Галич вперше прокоментував чутки про його розлучення з дружиною Валерією. Подробицями особистого життя артист поділився у випуску "Тур зірками" на Люкс ФМ.

Так, журналістка Наталя Тур запитала Євгена: "Ви наразі в Україні, втім ваша дружина за кордоном. Позаочі ходять різні чутки, що ви разом, не разом, розлучилися, зрештою, чи можете ви сьогодні розставити всі крапки над "і" і прокоментувати, чи ви ще одружений чоловік, чи ви вже розлучений чоловік?".

3:21 Галич про депресію та розлучення

У відповідь Євген Галич спростував чутки про розрив з дружиною після понад 10 років шлюбу. Так, співак наголосив, що він досі офіційно одружений чоловік.

"Я одружений, сім’янин, тато двох прекрасних дітей. Все добре, ми не збираємось розлучатися", — пояснив Євген Галич.

Зауважимо, що офіційно музикант перебуває у відносинах з дружиною на ім’я, Валерія. У 2013 році у подружжя народилася донька, а ще через чотири роки народився син.

Наразі дружина та діти артиста живуть за кордоном у Польщі. Однак як прокоментував Галич, вже у наступному році, родина планує возз'єднатися в Україні.

"Вони звичайно планують повертатися в Україну, ми наразі говоримо, оскільки Данило вступив в спортивний клас і для нього це перший клас, ми не можемо порушити якийсь момент його навчання, тому ми вирішили, що цей рік він точно буде навчатися у Польщі. А наступний рік будемо планувати, щоб він повертався в Україну і здобував тут перемоги в спортивному житті", — пояснив артист.

Нагадаємо, раніше ми писали, що соліст O.Torvald Галич на концерті в Києві попрощався з гітарами заради допомоги ЗСУ.

Крім цього, Фокус писав, що Женя Галич зізнався, як у нього почалася депресія.