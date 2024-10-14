Лидер группы O.Torvald впервые публично прокомментировал развод с женой (видео)

Евгений Галич впервые публично прокомментировал свои отношения на расстоянии с женой, которая живет в Польше.

Related video

Украинский музыкант, лидер рок-группы O.Torvald, а ныне военнослужащий Евгений Галич впервые прокомментировал слухи о его разводе с женой Валерией. Подробностями личной жизни артист поделился в выпуске "Тур звездами" на Люкс ФМ.

Так, журналистка Наталья Тур спросила Евгения: "Вы сейчас в Украине, впрочем ваша жена за границей. За глаза ходят разные слухи, что вы вместе, не вместе, развелись, в конце концов, можете ли вы сегодня расставить все точки над "и" и прокомментировать, вы еще женатый человек, или вы уже разведенный человек?".

3:21 Галич о депрессии и разводе

В ответ Евгений Галич опроверг слухи о разрыве с женой после более 10 лет брака. Так, певец отметил, что он до сих пор официально женатый человек.

"Я женат, семьянин, папа двух прекрасных детей. Все хорошо, мы не собираемся расставаться", — пояснил Евгений Галич.

Заметим, что официально музыкант состоит в отношениях с женой по имени, Валерия. В 2013 году у супругов родилась дочь, а еще через четыре года родился сын.

Сейчас жена и дети артиста живут за границей в Польше. Однако как прокомментировал Галич, уже в следующем году, семья планирует воссоединиться в Украине.

"Они конечно планируют возвращаться в Украину, мы сейчас говорим, поскольку Даниил поступил в спортивный класс и для него это первый класс, мы не можем нарушить какой-то момент его обучения, поэтому мы решили, что этот год он точно будет учиться в Польше. А следующий год будем планировать, чтобы он возвращался в Украину и получал здесь победы в спортивной жизни", — пояснил артист.

Напомним, ранее мы писали, что солист O.Torvald Галич на концерте в Киеве попрощался с гитарами ради помощи ВСУ.

Кроме этого, Фокус писал, что Женя Галич признался, как у него началась депрессия.