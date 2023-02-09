Кандидат від Італії на Євробаченні зняв кліп про пару з України: їх розлучила війна (відео)

Артист дізнався про історію пари під час написання конкурсної пісні. У кліпі показані кадри із життя сім'ї після того, як Росія вторглася до їхньої країни.

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Відомий італійський співак та автор пісень Альберто Котта Рамузіно, який більш відомий під псевдонімом Тананай, випустив кліп про пару з України, яку розлучила війна.

Наразі в Італії відбувається 72-й фестиваль музики Sanremo, де артисти мають можливість презентувати себе, а переможець отримає право представити країну на пісенному конкурсі Євробачення. Це одне із найпопулярніших шоу в Італії, і щороку кількість глядачів перевищує половину населення країни.

Цього року одним із учасників став молодий артист Тананай із композицією "Танго". Присвятив він її парі з України, якій довелося зіткнутися з випробуванням у вигляді війни та вимушеної відстані.

"Це пісня, яка глибоко зворушує мене щоразу, коли я її слухаю, а також спирається на мою потребу зупинитися на відчуттях, які я відчуваю як під час співу, так і в повсякденному житті, після цього року так швидко і несамовито", — розповідає артист.

Максим Растеряєв зараз захищає батьківщину, а його дружина Ольга була змушена залишити Україну в пошуках безпечного місця для неї та доньки Лізи. Опубліковані в кліпі кадри було знято самими героями до початку повномасштабної війни, а також після її початку. Також там можна побачити наслідки ударів, які завдає російська армія.

"Я займався написанням "Танго" коли історію Ольги та Максима розповіли мені друзі, і я відразу ж був вражений сильними та суперечливими емоціями. Метою моєї музики завжди було достукатися до якомога більшої кількості людей. Минув рік із початку цього конфлікту, і, можливо, ми забули, що це не лише питання стратегії та політики, а й повсякденного життя, яке розвалюється та пристосовується, щоб не зникли сліди людяності, кохання", — продовжив артист.

У загальному заліку на конкурсі композиція зараз посідає 4 місце і, можливо, вже у травні світ знову зможе почути цю історію зі сцени Ліверпуля. Фінал Sanremo відбудеться 11 лютого.

Нагадаємо, що Чехія відправить на Євробачення-2023 росіянку. Музичний колектив VESNA є багатонаціональним. До його складу входять чешки Патриція, Бара та Маркета, словачка Тереза, болгарка Таніта та росіянка Олеся. Композиція називається My sister's crown, яка викликала в українців неоднозначну реакцію.

7 жовтня стало відомо, що "Євробачення-2023" проведуть у британському Ліверпулі. Організаторами виступлять як Україна, так і Велика Британія. Гранд-фінал пісенного конкурсу відбудеться на арені Liverpool біля річки Мерсі 13 травня. Півфінали проведуть 9 та 11 травня.