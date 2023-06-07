Найдивніший автомобіль Nissan пішов з молотка за ціною Skoda Octavia (фото)

Nissan Figaro випускався лише у 1992 році та натхненний моделями 50-х та 60-х років. Кабріолет відрізняється незвичайним ретродизайном та оснащується 75-сильним двигуном.

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На аукціоні Bring a Trailer продали Nissan Figaro 1992 року випуску. Незвичайний кабріолет у ретростилі пішов з молотка за $21 720 — за ціною нової Skoda Octavia в базовій комплектації. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Nissan Figaro заснований на хетчбеку Micra першого покоління та випускався лише один рік. Автомобіль можна було купити лише у чотирьох кольорах: Topaz Mist (осінь), Emerald Green (весна), Pale Aqua (літо) та Lapis Grey (зима).

Це авто відрізняється незвичайною конструкцією кузова. Опустити або підняти можна лише частину даху разом із заднім склом.

Nissan Figaro пофарбований у блакитний колір Pale Aqua Фото: Bring a Trailer

Nissan Figaro випускався лише для японського ринку. Тому авто можна було купити лише з правим розташуванням керма.

Автомобіль натхненний моделями 50-х та 60-х років. Nissan продавали Figaro під слоганом "Назад у майбутнє".

Цей Nissan Figaro пофарбований у блакитний колір Pale Aqua та проїхав лише 24 тисячі км. Автомобіль відмінно зберігся та не потребує ремонту.

На авто встановлені 12-дюймові колісні диски з білими ковпаками. Вони взуті у шини Bridgestone розміром 155/80.

Інтер'єр виконаний зі світлої шкіри Creme. Він, як і екстер'єр, натхненний автомобілями 50-х та 60-х років.

Салон виконаний зі світлої шкіри Creme Фото: Bring a Trailer

У список оснащення входять стереосистема, електричні склопідйомники та кондиціонер. Для заднього скла передбачено обігрівач.

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Nissan Figaro оснащений 1,0-літровим турбованим двигуном потужністю 75 к.с. і 118 Нм крутного моменту. Він працює в парі з триступінчастою автоматичною коробкою передач.

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