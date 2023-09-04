Жертва оптимізації: знаменита марка концерну Volkswagen припинить випуск автомобілів

Автомобілі SEAT перестануть виробляти через кілька років. Іспанське підприємство продовжить роботу, але випускатиме машини тільки під брендом Cupra.

Related video

Концерн Volkswagen Group незабаром повністю припинить виробництво автомобілів під маркою SEAT. Іспанський бренд практично зникне після завершення життєвого циклу нинішніх його моделей. Інформацію підтвердив СЕО Volkswagen Group Томас Шефер під час презентації концепт-кара Cupra DarkRebel. Про це пише видання Autocar.

Саме бренд Cupra витіснить SEAT, тобто іспанське підприємство не закриється і продовжить випускати автомобілі, але вже під іншою маркою. Таке рішення зумовлене успішним стартом бренду Cupra (який спочатку був підрозділом SEAT) і падінням попиту на SEAT — вийшла свого роду оптимізація модельного ряду.

Іспанське підприємство продовжить випуск авто під брендом Cupra Фото: Cupra

Нинішні моделі SEAT протримаються на конвеєрі ще кілька років, проте нові їхні покоління не плануються — принаймні, під цією маркою. Не виключено, що деякі моделі все ж залишаться на ринку, але вже під брендом Cupra.

Лінійку Cupra планують активно розширювати і упор зроблять на спортивні електрокари. Незабаром до Cupra Formentor і Born приєднаються нові Tarvascan і Terramar, а в 2025 році з'явиться недорогий електромобіль Cupra Raval за 20-25 тис. євро.

Важливо

На зміну Polo: Volkswagen готує недорогий спортивний електромобіль (відео)

Утім, повністю SEAT не зникне — Томас Шефер заявив, що для бренду готують нову роль. За однією з версій, під цією маркою пропонуватимуть електроскутери.

Іспанський бренд SEAT існує з 1950 року. Спочатку під цією маркою випускали моделі Fiat, а з 1986 року компанія стала частиною концерну Volkswagen.

У 1985 році було засновано спортивний підрозділ SEAT Cupra, що спеціалізується на гоночних і заряджених версіях моделей іспанської марки. З 2018 року це окремий бренд.

Раніше Фокус повідомляв, що Kia припинить виробництво бюджетної моделі Rio, але їй готують наступника.

Також ми писали, що Jaguar зніме з виробництва свій перший електрокар.