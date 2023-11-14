Американці готують стильного конкурента Tesla Cybertruck: перші подробиці та фото

Пікап Lucid запропонує величезний запас ходу і дуже швидку динаміку розгону. Новинку можуть оснастити кількома електромоторами потужністю до 1200 сил.

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Американський автовиробник Lucid Motors розробляє електричний середньорозмірний пікап. Він складе конкуренцію Tesla Cybertruck і Rivian R1T. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

Глиняну модель нового пікапа Lucid помітили біля прототипу електрокросовера Gravity. Новинка отримає обтічний силует і дизайн у фірмовому стилі бренду.

Новий пікап розділить платформу з Lucid Gravity Фото: Motor1.com

Спереду будуть розташовані вузькі фари, між якими встановлять декоративну сталеву смугу. Також можна помітити скляний дах.

Поки що прототип пікапа перебуває на ранньому етапі тестування. Тому на появу такої моделі не варто чекати раніше ніж у 2025 році.

За чутками, новинка отримає кілька силових установок на вибір потужністю до 1200 к.с. Топова версія зможе розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за три секунди.

Крім цього пікап оснастять великою акумуляторною батареєю. Запас ходу становитиме близько 800 км на одному заряді.

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Детальні характеристики та вартість пікапа стануть відомі пізніше. Деякі подробиці можуть розкрити під час презентації електрокросовера Gravity на автосалоні в Лос-Анджелесі.

Раніше Фокус писав, що в Україну прибув перший електрокар Lucid Air 2022.