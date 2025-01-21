"Байден виглядав пристойніше": Лукашенко розніс поведінку Трампа на інавгурації

За словами лідера Білорусі, негативне враження у нього залишилося від того, що Трамп "пів промови ганьбив" свого попередника та Камалу Гарріс, яка "міцно трималася" у президентській гонці.

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Лідер Білорусії Олександр Лукашенко розкритикував інавгураційну промову президента США Дональда Трампа і зауважив, що той некоректно поставився до свого попередника 46 президента Джо Байдена. Про це він сказав, спілкуючись із працівниками Мінського автомобільного заводу, пише білоруське видання "БелТа".

Лукашенко зазначив, що був не в захваті від політики Байдена, але поведінка Трампа на церемонії вступу на посаду обурила його тим, як він поставився до попереднього колеги.

"Чесно кажучи, я не був у захваті від Джо Байдена. Але я дивився на нього, він якось пристойніше виглядав, ніж сам Трамп. Сидів так, опустившись. Як воно було, вже там було все, ти (Трамп. — ред.) вже це все сказав. Ну навіщо ти пів промови ганьбив цього бідного старого? Бачили, сидів, опустивши руки, бідолаха цей Байден разом із Камалою Гарріс" — сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, негативне враження у нього залишилося не лише після слів Трампа на адресу Байдена, а й на адресу колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс.

"Цю бідну жінку викинули на поверхню проти Трампа. Вона воювала, молодець, міцно трималася. І треба віддати належне. Я вже не слухав, коли він (Трамп. — ред.) почав ганьбити цього Байдена, Гарріс та інших. Так не можна", — зазначив білоруський лідер.

Він додав, що не можна ображати тих, "хто був до тебе", а потрібно виправляти їхні помилки.

"Ну погано робили – виправляй ці помилки, народ побачить – скаже спасибі. У цьому є суть нашої президентської роботи", — мовив Лукашенко.

Нагадаємо, що в Росії надихнулися інавгураційною промовою Трампа і запропонували перейменувати Чорне море.

20 січня у своїй інавгураційній промові Трамп заявив, що настала "золота ера США". Він пообіцяв розширення США, найкращу армію в світі та дешеві енергоресурси.