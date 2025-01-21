"Байден выглядел приличнее": Лукашенко разнес поведение Трампа на инаугурации

По словам лидера Беларуси, негативное впечатление у него осталось от того, что Трамп "пол речи позорил" своего предшественника и Камалу Харрис, которая "крепко держалась" в президентской гонке.

Related video

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал инаугурационную речь президента США Дональда Трампа и отметил, что тот некорректно отнесся к своему предшественнику 46 президента Джо Байдену. Об этом он сказал, общаясь с работниками Минского автомобильного завода, пишет белорусское издание "БелТа".

Лукашенко отметил, что был не в восторге от политики Байдена, но поведение Трампа на церемонии вступления в должность возмутило его тем, как он отнесся к предыдущему коллеге.

"Честно говоря, я не был в восторге от Джо Байдена. Но я смотрел на него, он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп. Сидел так, опустившись. Как оно было, уже там было все, ты (Трамп. — ред.) уже это все сказал. Ну зачем ты пол речи позорил этого бедного старика? Видели, сидел, опустив руки, бедняга этот Байден вместе с Камалой Харрис", — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, негативное впечатление у него осталось не только после слов Трампа в адрес Байдена, но и в адрес бывшего вице-президента Камалы Харрис.

"Эту бедную женщину выбросили на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась. И надо отдать должное. Я уже не слушал, когда он (Трамп. — ред.) начал позорить этого Байдена, Харрис и других. Так нельзя", — отметил белорусский лидер.

Он добавил, что нельзя обижать тех, "кто был до тебя", а нужно исправлять их ошибки.

"Ну плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо. В этом есть суть нашей президентской работы", — сказал Лукашенко.

Напомним, что в России вдохновились инаугурационной речью Трампа и предложили переименовать Черное море.

20 января в своей инаугурационной речи Трамп заявил, что наступила "золотая эра США". Он пообещал расширение США, лучшую армию в мире и дешевые энергоресурсы.