Обстріл полігону російських окупантів під Іловайськом: що відомо (карта)

Російські воєнкори стверджують, що внаслідок атаки загинули оператори БПЛА. Водночас українські журналісти розповідають — у тому районі було помічено велику кількість машин швидкої допомоги.

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Українські військові нібито атакували військовий полігон у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області. Про це 24 січня повідомив російський телеграм-канал ASTRA.

Таку саму інформацію підтверджують низка російських телеграм-каналів та українських ЗМІ. Підхопили її й окупаційні пабліки, які підтверджують удар по полігону.

Україна офіційно на момент виходу новини так і не підтвердила удару і не прокоментувала ситуацію.

Що сталося — версія росЗМІ

Про звуки вибухів у розташованому осторонь від лінії фронту Іловайську в середу, 24 січня, повідомили місцеві пабліки. Російський блогер Володимир Романов навіть писав, що внаслідок ракетного удару по полігону загинули оператори безпілотників проєкту "Судний день" із так званого батальйону ім. Павла Судоплатова. При цьому командир нібито розіслав операторам повідомлення про час і місце проведення тренування заздалегідь.

Примітно те, що російський воєнкор додав: нікого не вразило, окрім операторів БПЛА, попри те, що на полігоні було понад 150 осіб.

Фото: Deep State

Росіяни звинуватили Україну і заявили, що обстріл було здійснено з РСЗВ HIMARS. При цьому, за даними російських ЗМІ, внаслідок обстрілу нібито є загиблі та поранені російські військові. Їхня кількість, як пишуть російські "Важные истории", — 24 людини.

Інформацію про удар, причому саме по операторах безпілотників, побічно підтвердив прокремлівський політолог Олексій Чадаєв, який, зокрема, за даними "Радіо Свобода", курирує програми, пов'язані з використанням російськими військовими безпілотників.

"Щодо полігону судоплатівців. Давайте не будемо недооцінювати противника і валити все на організаторів. На жаль, у ворога так: кожен оператор — цінна мішень, а багато операторів та інструкторів в одному місці — дуже цінна мішень", — пише Чадаєв.

Що сталося — версія українських пабліків

Одним із перших про те, що сталося під Іловайськом, повідомив блогер і журналіст Денис Казанський у своїй соцмережі Х. При цьому він також послався на російські канали.

Цю ж інформацію вже 25 січня у своєму телеграм-каналі підтвердив військовий кореспондент Юрій Бутусов. Однак він також не стверджував реальність цих відомостей, хоча повідомив, що в четвер, 25 січня, місцеві телеграм-канали окупованого Іловайська писали про велику кількість машин швидкої допомоги в місті та вибухи на військовому полігоні, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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