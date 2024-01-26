Обстрел полигона российских оккупантов под Иловайском: что известно (карта)

Российские военкоры утверждают, что в результате атаки погибли операторы БПЛА. В то же время украинские журналисты рассказывают – в том районе было замечено большое количество машин скорой помощи.

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Украинские военные якобы атаковали военный полигон во временно оккупированном Иловайске Донецкой области. Об этом 24 января сообщил российский телеграм-канал ASTRA.

Такую же информацию подтверждают ряд российских телеграм-каналов и украинских СМИ. Подхватили ее и оккупационные паблики, подтверждают удар по полигону.

Украина официально на момент выхода новости так и не подтвердила удар и не прокомментировала ситуацию.

Что произошло — версия росСМИ

О звуках взрывов в расположенном в стороне от линии фронта Иловайске в среду, 24 января, сообщили местные паблики. Российский блогер Владимир Романов даже писал, что в результате ракетного удара по полигону погибли операторы беспилотников проекта "Судный день" из так называемого батальона им. Павла Судоплатова. При этом командир якобы разослал операторам сообщение о времени и месте проведения тренировки заранее.

Примечательно то, что российский военкор добавил: никого не поразило, кроме операторов БПЛА, несмотря на то, что на полигоне было более 150 человек.

Фото: Deep State

Россияне обвинили Украину и заявили, что обстрел был произведен из РСЗО HIMARS. При этом, по данным российских СМИ, в результате обстрела якобы есть погибшие и раненые российские военные. Их количество, как пишут российские "Важные истории", — 24 человека.

Информацию об ударе, причем именно по операторам беспилотников, косвенно подтвердил прокремлевский политолог Алексей Чадаев, который, в том числе, по сведениям "Радио Свобода", курирует программы, связанные с использованием российскими военными беспилотников.

"По полигону судоплатовцев. Давайте не будем недооценивать противника и валить все на организаторов. Увы, у врага так: каждый оператор — ценная мишень, а много операторов и инструкторов в одном месте — очень ценная мишень", — пишет Чадаев.

Что произошло — версия украинских пабликов

Одним из первых о произошедшем под Иловайском сообщил блогер и журналист Денис Казанский в своей соцсети Х. При этом он также сослался на российские каналы.

Эту же информацию уже 25 января в своем телеграм-канале подтвердил военный корреспондент Юрий Бутусов. Однако он также не утверждал реальность этих сведений, хотя сообщил, что в четверг, 25 января, местные телеграм-каналы оккупированного Иловайска писали о большом количестве машин скорой помощи в городе и взрывах на военном полигоне, в результате чего есть погибшие и раненые.

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