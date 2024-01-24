Минус 6 летчиков: росСМИ опубликовали список погибшего экипажа Ил-76 (фото)

По сведениям российских журналистов, командира сбитого Ил-76 Станислава Беззубкина представят к государственным наградам посмертно.

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В составе экипажа сбитого 24 января российского военно-транспортного самолета Ил-76 числилось 6 летчиков. Все они погибли, сообщает российское медиа Baza.

Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области:

Беззубкин С. — командир корабля;

Чмирев В. — помощник командира корабля;

Высокин А. — штурман;

Пилуев А. — бортинженер;

Житенев С. — борттехник;

Саблинский И. — бортрадист.

По информации российского медиа Mash, командира сбитого Ил-76 Станислава Беззубкина представят к государственным наградам посмертно — за то, что не допустил падения самолета на село Яблоново. Как пишет издание, Беззубкин окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Служил в Сирии, тушил пожары в Турции, за что был представлен к нескольким госнаградам. Последний полет — очередная командировка, после которой он должен был отправиться домой в Оренбург.

Фото: Telegram

Что известно об Ил-76

Разбившийся самолет Ил-76 базировался в Оренбургской области. Борт, по данным Baza, выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород.

Однако из онлайн-наблюдений интернет-сервиса трекинга авиаперелетов Flightradar, сбитый российский самолет Ил-76 начал фиксироваться в 0:31 UTC в среду, 24 января, возле Сирии. При этом российский борт направился в РФ через воздушное пространство Саудовской Аравии и Ирана.

Мнение украинского командования

По сообщению Главного разведывательного управления, 24 января между Россией и Украиной должен был состояться обмен военнопленными, однако после авиакатастрофы с самолетом ВКС РФ Ил-76 под Белгородом он был отменен.

В ГУР подчеркнули, что за безопасность военнопленных до момента их передачи украинской стороне отвечают россияне. Однако они не оповестили ни о количестве транспортных средств, ни о маршрутах, ни о форме доставки пленных к заранее оговоренному месту.

Поэтому, как заявили в ГУР, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства.

Как сообщили источники журналистов в Воздушных силах ВСУ, украинских военнопленных на борту сбитого самолета Ил-76 в Белгородской области не было.

До сих пор остается множество неясных моментов, подчеркивает спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Как отмечает военный, звучали сигналы воздушной тревоги, сам самолет направлялся от границ страны, а российские военные уже сомневаются в версии Кремля.

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Напомним, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в среду, 24 января, утром, что в Корочанском районе разбился военно-транспортный самолет ВКС РФ.