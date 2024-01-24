"Очень много непонятных моментов", — военный о падении российского ИЛ-76 (видео)

Звучали сигналы воздушной тревоги, сам самолет направлялся от границ страны, а российские военные уже сомневаются в версии Кремля, отмечает Сергей Братчук.

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Перед тем, как начать делать хоть какие-то выводы с катастрофой самолета ИЛ-76 над Белгородщиной надо дождаться официальных заявлений Украины и не верить никакой информации от оккупантов. Об этом в интервью Фокусу рассказал представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

У эксперта есть вопросы относительно предварительных моментов со времени падения самолета. Например, предварительно в Белгородской области прозвучал сигнал воздушной тревоги, а примерно через час стало известно о падении этого военно-транспортного самолета. Также на фото с места событий видны только обломки самолета, но нет большого количества останков тел, как бы это цинично не прозвучало, отмечает Сергей Братчук.

"Следует отметить, что даже российские так называемые военкоры тоже сомневаются в нарративах пропаганды, относительно падения ИЛ-76, — акцентирует военный, — Потому что есть большой вопрос относительно маршрута самолета, потому что он летел от границы страны и есть информация, что этот борт недавно совершал рейс в Египет".

Что касается ситуации под Крынками, то, по словам Сергея Братчука, накануне ВСУ отбили там по меньшей мере семь вражеских атак. Армия РФ постоянно переформатирует свои подразделения, собирая остатки "мясных" групп и снова отправляя их в атаки. Враг стал реже использовать тяжелую технику, ведь она легко поражается украинскими подразделениями.

"Особенно удачно работают дроны ВСУ и они даже пугают "главного космонавта РФ" Рогозина, который жалуется на круглосуточную их трескотню — говорит эксперт — Наши ребята настолько успешно применяют БПЛА, что даже на отдельных участках появились целые кладбища российской бронетехники".

Ранее Фокус сообщал, что российский ИЛ-76 в день сбития летал в Сирию. При этом российский борт направился в РФ через воздушное пространство Саудовской Аравии и Ирана.